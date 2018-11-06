iPhone XR tüm modelleri geride bırakmayı başardı!

Apple’ın tanıttığı yeni nesil iPhone modeli XR rakip tanımıyor. Markanın uygun fiyatlı çözümü olarak lanse edilen iPhone XR pil performansı hakkında yapılan bir testte tüm telefon modellerini geride bırakmayı başardı.

11 SAAT 1 DAKİKA KULLANIM SÜRESİ

Telefonun satışa sunulmasıyla birlikte çeşitli testlerde beraberinde gelmeye başladı. Pil performansını ele alan bir testte ise iPhone XR, 11 saat 1 dakikalık kullanım süresiyle tüm iPhone modellerini geride bırakmayı başarıyor. Birçok Android modelden de daha uzun bir kullanım süresi vadeden iPhone XR zirvede yer alıyor.

192 dakikada tam şarj

Şarj olma hızına baktığımızda ise 192 dakikada tam şarja ulaşan iPhone XR,maalesef kullanım süresindeki iddiasını burada kaybediyor.

Özellikleri

6.1 inçlik LCD ekranın kullanıldığı iPhone XR, 1792×828 piksel çözünürlük sunuyor. 326 ppi değerindeki bu ekranda ayrıca 120 Hz’lik True Tone teknolojisine yer veriliyor. Apple A12 işlemcisinden gücünü alan model, arka tarafta 12 Megapiksellik tek bir kameraya, ön tarafta ise Face ID destekli 7 Megapiksel kameraya sahip.

Fiyatı diğerlerine göre daha ucuz

2942 mAh büyüklüğünde bir bataryası bulunan akıllı telefon, 64/128/256 GB dahili depolama ve 3 GB RAM‘e sahip. Henüz ülkemizde satışa sunulmayan modelin yurt dışı başlangıç fiyatı ise 749 dolar.