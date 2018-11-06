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iPhone XR tüm modelleri geride bırakmayı başardı!

iPhone XR tüm modelleri geride bırakmayı başardı!

Apple’ın bu yıl tanıttığı modelleri arasında uygun fiyatlı iPhone olarak dikkat çeken XR, geçtiğimiz ay yurt dışında satışa sunulmuştu. iPhone XR,ortaya çıkan verilerde kullanım süresi olarak tüm modellere fark attı.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 14:32 - Güncelleme: 06-11-2018 14:32

Apple’ın tanıttığı yeni nesil iPhone modeli XR rakip tanımıyor. Markanın uygun fiyatlı çözümü olarak lanse edilen iPhone XR pil performansı hakkında yapılan bir testte tüm telefon modellerini geride bırakmayı başardı.

 11 SAAT 1 DAKİKA KULLANIM SÜRESİ
Telefonun satışa sunulmasıyla birlikte çeşitli testlerde beraberinde gelmeye başladı. Pil performansını ele alan bir testte ise iPhone XR, 11 saat 1 dakikalık kullanım süresiyle tüm iPhone modellerini geride bırakmayı başarıyor. Birçok Android modelden de daha uzun bir kullanım süresi vadeden iPhone XR zirvede yer alıyor.

192 dakikada tam şarj
Şarj olma hızına baktığımızda ise 192 dakikada tam şarja ulaşan iPhone XR,maalesef kullanım süresindeki iddiasını burada kaybediyor.

Özellikleri
6.1 inçlik LCD ekranın kullanıldığı iPhone XR, 1792×828 piksel çözünürlük sunuyor. 326 ppi değerindeki bu ekranda ayrıca 120 Hz’lik True Tone teknolojisine yer veriliyor. Apple A12 işlemcisinden gücünü alan model, arka tarafta 12 Megapiksellik tek bir kameraya, ön tarafta ise Face ID destekli 7 Megapiksel kameraya sahip.

Fiyatı diğerlerine göre daha ucuz
2942 mAh büyüklüğünde bir bataryası bulunan akıllı telefon, 64/128/256 GB dahili depolama ve 3 GB RAM‘e sahip. Henüz ülkemizde satışa sunulmayan modelin yurt dışı başlangıç fiyatı ise 749 dolar.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 06 Kasım 2018 14:46 ne oldu türkiyede satılmayınca dolaylı yönde reklamınımı yapıoyrsunuz. salak değil bu milelt böyle bir markayı böyle bir fiyata alması

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