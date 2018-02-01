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Instagramdaki yenilik yeni bir dönem açacak

Instagramdaki yenilik yeni bir dönem açacak

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler fotoğraf ve video paylaşma platformu Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2018 01:10 - Güncelleme: 01-02-2018 01:10

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler fotoğraf ve video paylaşma platformu Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor.

Shiftdelete sitesinde yer alan habere göre, sosyal medyanın en popüler platformlarından biri olan Instagram, kullanıcılarının en çok talep ettiği özelliklerin başında gelen yeniliği kullanıma sunuyor. 

EN SON ONA GELDİ; Instagram, işletmelerin gönderilerini zamanlamasına izin vereceğini duyurdu. Başka bir deyişle yeni özellik sayesinde tıpkı Twitter’da olduğu gibi Instagram’da da ileri bir zamanda paylaşılmak üzere fotoğraf veya video yüklenebilecek.

Reklamları kapsamayan gönderi zamanlama özelliği, doğrudan Instagram’a dahil edilmeyecek. Uygulama yerine Instagram API’si üzerinde değişiklikler yapılacak.

BİZLER 2019'U BEKLEYECEĞİZ; İlk etapta İşletme hesapları tarafından kullanılabilecek olan bu özelliğinin, 2019 yılından itibaren kişisel hesapların kullanımına sunulacağı belirtiliyor.


 

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