Instagram çöktü mü? Neden girilemedi?

Instagram'da bu gece kısa bir erişim sorunu yaşandı. Saat 21.45 sularında başlayan erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar telefondan veya bilgisayar üzerinden Instagram'a erişemedi, fotoğraf yükleyip mevcut fotoğraflara bakamadı. Sorun, saat 22.10 sularında normale döndü.

Instagram'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil.