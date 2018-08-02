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İnsanlık tarihindeki en eski kanser vakası

İnsanlık tarihindeki en eski kanser vakası

İnsanlık tarihinin en eski kanser vakası ve en eski tümörü bulundu.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 13:22 - Güncelleme: 02-08-2018 13:22

İnsanlık tarihinin en eski kanser vakası ve en eski tümörü bulundu. Bir öncü insan türü olan Australopithecus sedibainsanına ait bir omurda iyi huylu bir tümörün ve 1,7 milyon yıl önce yaşayan diğer bir öncü insanın da ayağında kemik kanserinin izi tespit edildi. Kanser ve birçok iyi huylu tümör genelde modern yaşamımızın ve uzun ömrümüzün tipik sonuçları olarak kabul edilmekte. Bu yüzden ilkel atalarımızda tümörlerin çok ender olduğu düşünülüyordu. Bunun bir nedeni de insanların kısa ömürlü olmasıydı.

Fakat son zamanlarda arkeologlar bu düşünceyi çürütebilecek kalıntılar ortaya çıkardı. Mesela Neolitik döneme ait bir kadın fosilinde lösemi izleri ve bir Neandertal insanında 120.000 yıllık kanserli kaburga kemiği buldular. Şimdi ise Witwatersrand Üniversitesi’nden Patrick Randolph-Quinney tarafından gün ışığına çıkarılan iki fosil, kanserin çok daha eskilere uzandığını gösterdi.

İNSANLIK TARİHİNDE ÇOCUKTA GÖRÜLEN İLK TÜMÖR

İki milyon yıl önce yaşayan öncü insan Australopithecus sediba’da iyi huylu bir kemik tümörü ve 1,7 milyon yıllık diğer bir hominid'de ise kötü huylu bir kemik kanseri saptanmış. Australopithecus sediba’nın kemik tümörü, Johannesburg’un kuzeybatısındaki Malapa mağarasında bulunan on iki yaşındaki bir çocuk fosilinin omurunda fark edilmiş. Araştırmacılar özel bir röntgen mikrotomografisinin yardımıyla, omurun uzantısında dikkat çekici bir kemik değişimi gördükten sonra bu bölgeyi ayrıntılı olarak incelemişler. Bu şekilde iyi huylu ama ağrılı bir kemik tümörü olduğu anlaşılmış. Bu, insanlık tarihinde çocukta görülen ilk tümör, hatta bir hominid'de görülen en eski tümör vakası. Bilim insanlarının 1,7 milyon yıllık bir ayak kemiğinde buldukları kötü huylu kemik kanseri de insanlık tarihinde bir ilk. Swartkrans kazılarında bulunan orta ayak kemiğindeki urlaşma tipik karnabahar görünümünde. Osteosarkom olarak teşhis edilen bu hastalık daha çok genç yetişkinlerde görülen agresif bir kemik kanseri türü.

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