İngiltere'de büyük çaplı patlama

İngiliz polisi, Leicester şehrinin Hinckley Road bölgesinde bir binada dün akşam büyük çaplı bir patlama olduğunu bildirdi. Polis kaynakları, patlamanın Western Park Store adlı işyerinde olduğu ve binanın tamamen kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Hinckley Road bölgesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamada bir bina ile binanın önünde yer alan otobüs durağı hasar gördü. Patlamanın kaynağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, patlamanın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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