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İngiltere'de büyük çaplı patlama

İngiltere'de büyük çaplı patlama

İngiltere'de bir binada büyük çaplı patlama meydana geldi. Leicester şehrinin Hinckley Road bölgesinde meydana gelen patlamanın kaynağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Eklenme Tarihi: 25-02-2018 23:50 - Güncelleme: 25-02-2018 23:50

İngiliz polisi, Leicester şehrinin Hinckley Road bölgesinde bir binada dün akşam büyük çaplı bir patlama olduğunu bildirdi. Polis kaynakları, patlamanın Western Park Store adlı işyerinde olduğu ve binanın tamamen kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Hinckley Road bölgesinde bir iş yerinde meydana gelen patlamada bir bina ile binanın önünde yer alan otobüs durağı hasar gördü. Patlamanın kaynağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, patlamanın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Leicesterli 26 Şubat 2018 01:56 Dogru. Patlama oldu bir bina yikildi ve birkac bina hasar gordu. Dogalgaz benzeri birseyden kaynaklaniyor. Videosu var bende

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