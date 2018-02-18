İlhan Kesici açıkladı cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Hakkı A. 18 Şubat 2018 13:31 Aday olmaması lazımdı, zaten. Her parti kendi genel başkanını aday göstermeli. Ama her nasılsa MHP bugüne kadar hiç kendi başkanını ya da partisinden birini aday göstermedi. Bir keresinde yanılmıyorsam Ahmet Necdet SEZER'in karşısına aday olmaya kalkanı da sürücü kursu kabadayısına dövdürmüşlerdi.