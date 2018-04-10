İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Polis Günü'nde Polis Radyosu'na konuk oldu. İçişleri Bakanlığının Facebook hesabından da naklen yayınlanan programla ilgili Sözcü gazetesinde yer alan haberde, "Programda hükümete yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin 'okunacak gazeteler listesi'nden çıkarıldığı" iddiası yer aldı. Bakan Soylu ise yaşananlar için 'iftira' dedi.
Sözcü'nün haberiyle ilgili kişisel Twitter hesabı üzerinden kısa bir açıklama yapan Bakan Soylu, Sözcü’nün haberini alıntılayarak, “Canlı yayına katılacak polislerimizin bilgisi verildiği konuşma üzerinden, hem de 10 Nisan Polis Günü'nde böyle bir iftirayı atabilen gazete müsveddesi…” dedi.
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YORUM YAZIN İçişleri Bakanı Soylu'dan Sözcü'ye sert tepki: İftira... haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uuDEVAMI »
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