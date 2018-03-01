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İbrahim Kalın'dan Putin'in açıklamalarına yanıt

İbrahim Kalın'dan Putin'in açıklamalarına yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Putin'in 'Erdoğan'ın devreye girmesiyle Doğu Guta'da bir grubun tahliye edildiği' yönündeki açıklamasında cevap verdi.

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Eklenme Tarihi: 28-02-2018 22:52 - Güncelleme: 01-03-2018 00:32

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Putin'in, Doğu Guta'yla ilgili açıklamasına yönelik, "700 kadar sivilin tedavi amaçlı Türkiye'ye getirilmesiyle ilgiliydi. Ama Türkiye'ye gelmedi onlar, Güney Şam'a gönderildiğini bize bildirdiler o zaman." dedi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Putin'in, Doğu Guta'yla ilgili açıklamasına yönelik, "Bu daha önce Cumhurbaşkanımızın yaklaşık bir ay önce talep ettiği bir konuydu. 700 kadar sivilin tedavi amaçlı Türkiye'ye getirilmesiyle ilgiliydi. Bu sivilleri çıkarttıklarını ifade ettiler. Ama Türkiye'ye gelmedi onlar, Güney Şam'a gönderildiğini bize bildirdiler o zaman." dedi.

Kalın, Putin'in, Doğu Guta'yla ilgili açıklamasına yönelik, "Bizim ilk talebimiz onların Türkiye'ye getirilmesiydi ama Güney'e gittiklerine dair bize bilgi geldi. Cumhurbaşkanımızın ilk talebinden sonra yaklaşık bir hafta sonra bu grup çıktı. Türkiye'ye gelmediği için onlar biz özel olarak paylaşmadık. Çünkü beklentimiz onların Türkiye'ye gelmesiydi. Ama Sayın Putin yeni açıklıyor." ifadesini kullandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Guta'da sivillerin tahliyesinde aracı rol üstleniyor" açıklamasında bulunmuştu.

Putin: Erdoğan'ın aracılığıyla tahliye ediliyorlar

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Cizreli 28 Şubat 2018 23:36 Öncelik Suriye ile Sınır köylerindeki yaralı yaşlı, kadın ve çocuklara verilmeli!....

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