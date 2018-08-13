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İBB 'den sürücülere uyarı!..

İBB 'den sürücülere uyarı!..

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi ,TEM Otoyolu Samandıra Kavşağı ile Sultanbeyli Kavşağı arasındaki yan yollarla trafik rahatlatma çalışmaları yapılıyor. İBB bu nedenle kamuoyunu dikkat etmeleri gereken saat ve yönler hakkında uyardı.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 15:34 - Güncelleme: 13-08-2018 15:34

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, Sancaktepe'de TEM Otoyolu'nun Samandıra kavşağı ile Sultanbeyli kavşağı arasında trafiği rahatlatmak için 4 km yan yol inşa ediyor. Projede 1 adet Altgeçit, 6 adet üst geçit
yapılacak.
ALTGEÇİT; Ataşehir’den gelip Sancaktepe, Sultanbeyli’ye güney yan yoldan devam etmek isteyen
vatandaşlara tem otoyolu Samandıra kavşağının altından ulaşım imkanı sağlayacak.
1 ADET ÜSTGEÇİT; (Birinci etap) Sancaktepe ilçesini ikiye ayıran tem otoyolu yapılacak üst geçitle birbirine bağlanıyor.
5 ADET ÜST GEÇİT; Sancaktepe İlçe merkezine giden yoğun trafikle kesişen TEM yan yolları üst geçitlerle birbirine bağlanacak trafik sıkışıklığı önlenecek.

TEM otoyolu Samandıra TEM yan yolları yapımı kapsamında Samandıra mevkiinde köprü üst geçit montajı yapılacak.
Çalışmalar;
13 Ağustos 2018 22:00 ve 14 Ağustos 2018 06:00 saatleri arasında ANKARA-İSTANBUL
istikametinde,
14 Ağustos 2018 22:00 ve 15 Ağustos 2018 06:00 saatleri arasında İSTANBUL-ANKARA istikametinde, trafik akışı diğer istikamette bölünmüş yoldan sağlanacak.
Çalışma yapılan kesimde trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir.

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