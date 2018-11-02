Hyundai ve Kia araçlarına devrim gibi yenilik! Güneş paneli ile şarj desteği

Elektrikli otomobillerin günümüzde iyiden iyiye kendini göstermesinden dolayı otomobil firmaları bu alanda geliştirmelere devam ediyor. Hyundai güneş paneli kaplı araçlarını yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hyundai çatısı altındaki Kia güneş paneli kullanarak 2019’da yollardaki yerini alan diğer marka olacak.

3 farklı şekilde üretilecek

Üç farklı şekilde üretilecek güneş paneli sisteminin ilki, standart araç kaputlarını kaplayan güneş panelleriyle karşımıza çıkıyor. Panoramik tavanlı araçlarda kullanılacak olan güneş panelleri ise ikinci jenerasyonda karşımıza çıkacak.

Henüz pilot geliştirme aşamasında bulunan üçüncü jenerasyonda ise hem panoramik cam tavan hem de kaput üzerindeki panellerle araç bataryasının şarj edilmesi planlanıyor.

2019'da yollarda görebiliriz

Hava durumuna bağlı olarak gün içerisinde araç bataryasının yüzde 30 ile yüzde 60 arasında şarj edilebileceği birinci jenerasyonun 2019 yılından sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu tür teknolojilere; araçların şarj istasyonlarında bekleme süresini kısaltması, hibrit modellerde yakıt tasarrufu ve emisyon oranlarını azaltması açısından oldukça önem veriliyor.