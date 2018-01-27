Humble Bundle ücretsiz oyun Amnesia nasıl indirilir?

Humble Bundle Amnesia oyunu ücretsiz indirme imkanı sunuyor. Dağıtıcı firma Humble Bundle oyunu sadece 48 saatlik yani 2 günlük ücretsiz indirme imkanı sunuyor. Peki normalde indirme ücreti 130 lira olan Humble Bundle Amnesia oyunu ücretsiz olarak nasıl indirilecek? 2010 yılında oyuncuların hayatına giren ve günde binlerce insan tarafından oynanan Amnesia oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu. Peki Humble Bundle amnesia oyunu nsıl indirilir, online oyun nasıl oynanır?

Geçtiğimiz yılbaşı dönemiyle oyunculara, ücretli oyunları ücretsiz veya indirimli şekilde sunarak büyük sürpriz yapan oyun dağıtıcı Humble Bundle, şimdi de 130 TL'lik bir fiyata sahip olan Amnesia serisini, 48 saatliğine ücretsiz olarak sundu.

Korku oyunlarında oyunculara çaresizlik hissiyatını tam manasıyla veren, ardından gelen Outlast gibi korku oyunlara ilham kaynağı olan Amnesia serisi ilk kez, 2010 yılında Steam üzerinden satılmaya başlamıştı. Ayrıca oyunun ücretsiz oluşuyla birlikte paket içerisinde bulunan Dark Descent ve A Machine for Pigs eklentileri de sunuldu