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Hükümetten Kilis için yeni düzenleme!

Hükümetten Kilis için yeni düzenleme!

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Hatay ve Kilis'teki esnafın kredi borçları ertelendi" dedi.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 19:36 - Güncelleme: 06-02-2018 00:26

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisini çekmesiyle ilgili "malumun ilanı" sözleriyle değerlendirdi. Büyükelçinin yaklaşık bir yıldır Türkiye'de olmadığını ifade eden Bozdağ, Hollanda ile diplomatik ilişkilerin kesilmediğini söyledi. Bozdağ, Kilis'te tüm kamu alacaklarının da bir yıl boyunca ertelendiğini açıkladı.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Hollanda'nın Ankara Büyükelçisiyle ilgili adımını değerlendirdi. Hollanda'nın büyükelçisini geri çekmesini malumun ilanı olarak nitelendiren Bozdağ, Kilis'e yönelik bir dizi kararların alındığını da söyledi. İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

''Maliye Bakanımız vergi konularında önemli değişiklikler içeren reform paketini Bakanlar Kurulumuza sunmuştur. Çok önemli değişiklikler içermektedir. Bunlardan bazıları, mükelleflerin ileriye dönük dönemler için, sonraki dönemden devreden KDV'sinin iadesine imkan sağlanıyor. 2018 yılı öncesi dönemlere ait iade edilmeyen KDV'nin iadesinin önü açılıyor. Üç ay içerisinde iade edilmeyen KDV'ye faiz ödemesi getiriliyor.'

MALİYE BAKANLIĞI'NA 2 BİN PERSONEL ALINACAK

Maliye Bakanlığımıza bin gelir uzmanı, bin de denetim elemanı alınması konusunda kanuna düzenleme koyulması hususunda yetki verildi. Bu çerçevede de ayrı bir düzenleme yapılacaktır.

KİLİS'TE KAMU ALACAKLARI İÇİN YENİ DÜZENLEME

Kilis ilinin tamamı için, 31 Aralık 2017 öncesindeki vergi borçları ve sosyal güvenlik prim borçları 31 Aralık 2018 tarihine kadar ertelenmiştir. Aynı şekilde Hatay ili, Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde ikamet eden sigortalılar ve işverenlerin de Ocak ayı içine denk gelen kurum alacaklarının 28 Şubat 2018'e kadar ertelenmesine ve hem vergi hem sigorta primlerinin de 6 ay süreyle tamamının ertelenmesine karar verilmiştir. 

"MEB TELAFİ EĞİTİMİ YAPACAK"

Güvenlik şartları takip edilmektedir. Bu şartlarda bir değişiklik olumsuz anlamda, bu süre gözden geçirilebilir ama bizim tahminlerimize göre olumsuz anlamda bir değişiklik ihtimalini biz zayıf görüyoruz. 12 Şubat’ta Kilis’te ve diğer yerlerdeki öğrencilerimiz eğitimlerine başlayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığımız telafi eğitimleri yapacak.

RUSYA'NIN HAVA SAHASINI KAPATTIĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALAR

Türk Hava Kuvvetleri, Afrin bölgesindeki hava sahasını etkin bir şekilde kullanmaktadır. Halen de bu kullanım devam etmektedir. Hava sahasının kullanılmasına ilişkin şu anda bir sorun söz konusu değildir.

"O SALDIRIYLA İLGİLİ SOMUT DELİLLER VAR"

Tankımıza karşı kullanılan silahın menşeine dair elimizde bazı somut veriler var. Konu üzerinde incelemeler devam ediyor. Kesin bir bilgi ulaştıktan sonra menşeini açıklayacağız. Şu anda elimizdeki veriler menşeine dair bize bir fikir verse de kesin sonuç ortaya koymadığı için şu aşamada o verileri açıklamayı doğru görmüyoruz.

ABD AFRİN'DE PKK'YA SİLAH YARDIMI YAPTI MI?

ABD’nin Afrin bölgesine şu anda yaptığı bir silah yardımı tespit etmiş değiliz. Diğer bölgelerde silah yardımı yaptığına dair elimizde somut veriler şu anda yok. Ancak arazide olup bitenleri biz yakınen takip ediyoruz.

"OLMAYAN BÜYÜKELÇİYİ ÇEKTİLER"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ: "(Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin çekilmesi) Son bir yıldır Hollanda'nın Ankara'da zaten büyükelçisi yoktur. Olmayan büyükelçilerini resmen geri çektiklerini açıklamışlardır. Bu yeni bir durum değil bizim için, malumun ilanıdır. Ancak Hollanda ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler kesilmemiştir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • sadia 06 Şubat 2018 01:06 AB,nasil dis gecirebilirim derdinde,anlamadiklari sey artik türkiye o eski türkiye degil normal, yeni türkiyeyi tanimalari biraz zaman alacak tabii

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KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

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