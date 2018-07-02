  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

HSK'nın başsavcı kararına MHP'den tepki

HSK'nın başsavcı kararına MHP'den tepki

HSK Birinci Dairesi Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atadı. Bu görevden alma MHP'de rahatsızlığa neden olurken, Bahçeli'ye yakın kaynaklar HSK'nın kararında Bahçeli'ye verilen iznin neden olduğu görüşünde.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-07-2018 18:09 - Güncelleme: 02-07-2018 18:09

HSK Birinci Dairesi'nin Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alması Ankara'da günün en çok tartışılan konusu oldu. MHP'ye yakın kaynaklar ise HSK'nın kararında Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı'yı ziyaret için verdiği izinden kaynaklandığı görüşünde.

HSK Birinci Dairesi’nin Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar’ın görevden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanmasına ilişkin MHP Genel Merkezi’nden ilk yorum geldi. MHP Genel Başkanı’na yakın kaynaklar gerekçeyi, “Bayrakdar’ın MHP Lideri Bahçeli’nin ziyaretine izin vermesi olarak” yorumladılar.

HSK, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaaddin Çakıcı’nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlatmıştı. Kurul, Bayrakdar’ın Kırıkkale Başsavcılığı görevinden alınarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atanmasına karar verdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli kısa süre önce Alaaddin Çakıcı’yı hastanede ziyaret etmiş ve fotoğraflar basında paylaşılmıştı. Bu görevden alınma Bahçeli’ye yakın kaynaklarca, “Sayın Bayrakdar’ın görevden alınma nedeni MHP Liderinin ziyaretidir” şeklinde yorumlandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN HSK'nın başsavcı kararına MHP'den tepki haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • memed 02 Temmuz 2018 21:46 çok iyi olmuş devlet ne yaparsa iyi yapar haklıdır

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro