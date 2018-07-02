HSK'nın başsavcı kararına MHP'den tepki

HSK Birinci Dairesi'nin Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alması Ankara'da günün en çok tartışılan konusu oldu. MHP'ye yakın kaynaklar ise HSK'nın kararında Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı'yı ziyaret için verdiği izinden kaynaklandığı görüşünde.

HSK Birinci Dairesi’nin Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar’ın görevden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanmasına ilişkin MHP Genel Merkezi’nden ilk yorum geldi. MHP Genel Başkanı’na yakın kaynaklar gerekçeyi, “Bayrakdar’ın MHP Lideri Bahçeli’nin ziyaretine izin vermesi olarak” yorumladılar.



HSK, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaaddin Çakıcı’nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlatmıştı. Kurul, Bayrakdar’ın Kırıkkale Başsavcılığı görevinden alınarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atanmasına karar verdi.



MHP Lideri Devlet Bahçeli kısa süre önce Alaaddin Çakıcı’yı hastanede ziyaret etmiş ve fotoğraflar basında paylaşılmıştı. Bu görevden alınma Bahçeli’ye yakın kaynaklarca, “Sayın Bayrakdar’ın görevden alınma nedeni MHP Liderinin ziyaretidir” şeklinde yorumlandı.