  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADV15 Temmuz Roman Yarışması'nda Ödüller Sahiplerini Buluyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

Hrant Dink cinayeti davasında 2 tahliye

Hrant Dink cinayeti davasında 2 tahliye

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 85 sanıklı davada, dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Metin Yıldız'ın tahliyesine karar verildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 12-07-2018 16:46 - Güncelleme: 12-07-2018 16:46

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 10'u tutuklu 85 sanıklı davada, dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ve dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Metin Yıldız'ın tahliyesine karar verildi.

Mahkeme Ali Öz'ü ev hapsi şartıyla tahliye ederken; Metin Yıldız hakkında en yakın karakola imza verme şartıyla adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 2 tutuklu sanık ile 8 tutuksuz sanık katıldı.

İKİ TAHLİYE KARARI VERİLDİ
Duruşmada, tanıklar dinlendi. Sanık ve avukatların tahliye talepleri alındıktan sonra mahkeme ara verdi. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dönemin Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Ali Öz ve dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız'ın tahliyesine karar verdi. Ali Öz hakkında ev hapsi kararı veren heyet, Metin Yıldız hakkında ise en yakın karakola imza verme şartıyla adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Hrant Dink cinayeti davasında 2 tahliye haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Eser 12 Temmuz 2018 16:56 Tabi tahliye edilir öldürülmesine göz yummuş bu adamlar. Ergenekon adamlarını yedirir mi?

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro