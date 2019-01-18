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Hollandalı muhabir çalıştığı gazeteden kovuldu

Hollandalı muhabir çalıştığı gazeteden kovuldu

Türkiye'den sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın, çalıştığı Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad'daki (FD) görevine son verildi.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 23:20 - Güncelleme: 18-01-2019 23:20

Gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğinden yapılan yazılı açıklamada, Boersma'nın yapılan yoğun görüşmeler sonrası durumuyla ilgili yeterince net olmadığı ve gazeteye verdiği bilgilerde 3 kez ihmalkar davranması nedeniyle karşılıklı güvenin kaybolduğu gerekçesiyle görevinden alındığı belirtildi.

Hollanda'da geçen yıl, Suriye'deki gruplardan birisi olan Nusra Cephesi mensubu olan terör zanlısının ülkede gündeme gelmesinde ve tutuklanmasında Boersma'nın gazeteye zanlı ile bir geçmişi olduğunu bildirmemesinin genel yayın yönetmenliği için büyük hayal kırıklığı olduğu ifade edildi.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Boersma'nın, Hollanda'da Nusra Cehpesi mensubu olduğu için tutuklanan eski erkek arkadaşına sahte belgeler hazırladığı bildirilmişti

Haberlerde, Boersma'nın söz konusu terör zanlısı ile 2013 ve 2014 yılında Türkiye'de tanıştığı ve bu süreçte terör zanlısının Hollanda vizesi almasına yardım ettiği belirtilmişti.

Hollanda Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Boersma'nın terörle bağlantılı devam etmekte olan bir ceza soruşturmasının parçası olduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, soruşturmayla ilgili çok sayıda şüphelinin araştırıldığını, Hollandalı gazeteciye yönelik şüphenin terör suçundan olmadığı ifade edilmişti.

Söz konusu ceza soruşturması ile ilgili yakın bir zamanda Türk yetkililerine bazı sorular sorulduğu aktarılan açıklamada, bununla birlikte Türk yetkililere bazı bilgiler de verildiği kaydedilmişti.

Hollanda Kalkınma ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag ise Hollandalı gazetecinin sınır dışı edilmesinin şahsi bir durum olduğunu, gazetecilik görevi ile ilgili olmadığını ve hukuki açıdan Türkiye ile Hollanda arasında her zaman bilgi alış verişi olduğunu söylemişti.

Boersma, dün muhabiri olduğu Financieele Dagblad (FD) gazetesine yaptığı açıklamada, sınır dışı edilmesinin 2015 yılının yaz ayına kadar ilişki yaşadığı ve Nusra Cephesi mensubu olduğu için geçen yıl Hollanda'da tutuklanan bir Suriyeli'den dolayı olabileceğini söylemişti.

Hollanda'da geçen yıl, Suriye'deki gruplardan birisi olan Nusra Cephesi mensubu olan söz konusu terör zanlısı ve kardeşi terör suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, Türkiye'de Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri olarak görev yapan Johanna Cornelia Boersma'nın bu sabah sınır dışı edildiğini açıklamış, "İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye'ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Altun, sınır dışı edilmesinin, Boersma'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını vurgulamıştı.

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