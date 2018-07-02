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Haziran 2018 enflasyon beklentisi ne kadar olacak-yeni emekli zammı

Haziran 2018 enflasyon beklentisi ne kadar olacak-yeni emekli zammı

Haziran 2018 enflasyon beklentisi ne kadar oldu, emekli maaşlarına ne kadar zam yapıldı sorusunun cevabını yaklaşık 12.3 milyon emekli nefesini tuttu bekliyor. Enflasyon farkına bağlı olan emekli maaşları tahmin tutarsa temmuz ayında yüzde 6.77'lık zam alacak. Yani en düşük memur emeklisi maaşını 2 bin 111 lira 95 kuruşa yükselecek.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 23:03 - Güncelleme: 02-07-2018 23:03

Haziran 2018 enflasyon farkı ne oldu, temmuz ayı emekli zammı son durum ne araştırmaları için nefesler tutuldu. 12.3 milyon memur ve işçi emeklisinin merakla beklediği gün geldi. Emekliler yarın (3 Temmuz Salı) Temmuz 2018 zammını öğrenecekler. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri net Temmuz zammını, memur emeklileri ise ne kadar enflasyon farkı alacağını öğrenecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 7.27, memur emeklilerinin de toplu sözleşme artışına ilaveten alacağı enflasyon farkının yüzde 3.27'yi bulması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını ilk 6 aylık enflasyon belirleyecek. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde de Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 0.82 olarak gerçekleşti.

Tahmin tutarsa zam emekli maaşı zammı yüzde 7.27 olacak: Bu tahmin tutarsa, ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.27 olacak.

Memur emeklisi enflasyon farkı zammı : Memur emeklilerinin Temmuz zammı da toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmiş, ayrıca ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verileceği karara bağlanmıştı. İlk 5 aylık TÜFE yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Memur emeklilerine böylece 5 ayda yüzde 2.39 enflasyon farkı oluştu. Bu fark, Haziran enflasyonuna göre netleşecek.

Beklenti anketindeki TÜFE tahmini gerçekleşirse, memur emeklilerine yüzde 3.27 enflasyon farkı verilecek. Memur emeklilerinin Temmuz zammı bu durumda yüzde 6.77'ye ulaşacak.

Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 978 lira seviyesinde. Yüzde 6.77'lik artış olursa bu en düşük memur emeklisi maaşını 2 bin 111 lira 95 kuruşa yükseltecek.

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