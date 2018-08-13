Haşmet Babaoğlu'ndan ABD'ye teslim olanlara karşı sert yazı

ABD'nin doları kurunu yükselterek Türkiye'yi diz çöktürme planına en sert tepkilerden biri de Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu'ndan geldi. Baboğlu, "Fetöcülerden farkınız yok, kendinize bir çeki düzen verin!" başlıklı bugünkü yazısında ABD'nin ekonomik saldırılarına sevinenleri hedef aldı. Sözü daha fazla uzatmıyor sosyal medyada ses getiren o yazıdan bir bölüme yer veriyoruz:

"Misyonları dünya egemenlerine hizmetten ibaret"

"(...)Demek ki, neymiş!

"Ruhen ecnebi" olmak için...

Biraz sıkıştırıldığında hemen memleketinin anahtarını vermeye kalkışacak kadar zayıf karakterli olmak için...

İçindeki ezikliğe bin bir türlü ideolojik, ekonomik, sosyal bahane bulmak için...

Şu veya bu toplumsal çevreden gelmek, şuna veya buna bağlı olmak, hangi giysileri giyip hangi yemekleri yediğin fark etmezmiş!

İşte günlerdir görüp izliyoruz...

Ekonomik darbe girişimi sayesinde apaçık ortaya çıktı ki...

Halkını zenci, kendini doğuştan beyaz sanan sosyal sınıftan yavşaklarla Fetöcüler arasında zerre fark yokmuş.

Sosyal medyada ve sokakta ettikleri laflar aynı...

Krize bakışları aynı...

Memleketlerinin sıkıntısı karşısında gizleyemedikleri sevinçleri aynı...

ABD'nin paçalarına tutunup ortalığa tehdit mesajları sallayacak kadar alçaklaşmaları aynı...



Ha maklube yiyerek geçmiş günlerin Ha suşi...

Ha dinden söz etmişsin...

Ha dünyevi şeylerden...

Fark etmiyor.

Çünkü imalat yerleri ve hedefleri aynı.

Batı'nın zihin yıkama tezgâhlarından; neo-kolonyal çiftliğe yerli kâhya yetiştirme okullarından çıkmışlar...

Çünkü misyonları farklı kılıklar içinde dünya egemenlerine hizmetten ibaret."

Haşmet Babaoğlu'nun yazısının tamamı