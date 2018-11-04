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Hasan Şaş'a ağır fatura yolda

Hasan Şaş'a ağır fatura yolda

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylarda Skertel'in kafasına vuran Hasan Şaş'a ağır fatura yolda.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 06:36 - Güncelleme: 04-11-2018 06:36

Olaylı biten Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından gözler kavgaya karışan isimlerin alacağı ceza çevrildi. Türkiye gündemine oturan olayların faturası ise çok ağır olacak. Peki kim ne kadar ceza alacak. İşte usta gazeteci Atilla Türker'in muhtemel cezalarla ilgili haberinin tüm detayları...

FATİH TERİM - Basın toplantısında hakem Fırat Aydınus’a ve hakem camiasına yönelik ağır ifadeler kullanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e en az 2-3 maç ceza geleceği belirtildi. Terim’in maç bitiminde saha içine girerek yine Fırat Aydınus’a yönelik sözleri doğrultusunda bu ceza daha da artabilir.

TÜKÜRÜK İDDİASI - Bu arada Terim ile ilgili olarak “hakemin yüzüne tükürdü” iddiası ise Hakem Fırat Aydınus’un Futbol Federasyonu’na göndereceği raporda netlik kazanacak.

MAÇ SONU KIRMIZI KART GÖRMEDİLER ANCAK - Ayrıca yine maçtan sonra olaylara karışan Donk, Muğdat ve Rodrigues’in de 1’er maç ceza alabileceği ifade edildi.

TRİBÜNLER - Galatasaray’a çirkin tezahüratın yanısıra sahaya atılan yabancı maddeler doğrultusunda ağır para cezası geleceği de vurgulandı.

JAİLSON VE SOLDADO - Fenerbahçe’de ise Belhanda’ya tokat atan Jailson’a 3 maç, Soldado’ya da 2 maç ceza verilebileceği belirtildi.

EN AĞIRI HASAN ŞAŞ'A - Maç sonrası Skertel’e saldıran ve vuran, ayrıca Jailson’u kovalayan Galatasaray antrenörü Hasan Şaş’a da 5-6 maç ceza gelebileceği öğrenildi.

PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK - Fenerbahçe’de ise Belhanda’ya tokat atan Jailson’a 3 maç, Soldado’ya da 2 maç ceza verilebileceği belirtildi. Disiplin Kurulu’nun Perşembe günü yapacağı toplantıda cezalar belli olacak.

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