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Hasan Şaş artık 'Bay vukuat' olarak çağrılıyor

Hasan Şaş artık 'Bay vukuat' olarak çağrılıyor

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğünün çalmasıyla olarlar çıkmıştı. Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olan Hasan Şaş ise gündeme oturdu. Maç sırasında da karşı kulübeyle sürekli didişen Şaş, sosyal medyada 'Bay vukuat' adını aldı.

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Eklenme Tarihi: 04-11-2018 11:01 - Güncelleme: 04-11-2018 11:01

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in en yakınındaki isimlerden antrenör Hasan Şaş, teknik adamlıkta kısa bir süreç yaşadı ancak yaptıklarıyla “Bay vukuat” adını aldı.

İlk olarak yine Terim tarafından Galatasaray’a gelen, geçen sezonun ortasında da yine Fatih Hoca ile birlikte sarı-kırmızılılara dönen Şaş, henüz bir sezon bile geçirmeden rakip teknik adam ve futbolcularla birçok tartışma yaşadı. Bu durum Hasan Şaş’ın adeta görevi haline geldi.

Olaylı Sivasspor maçı
Şaş, geçen sezon Sivas’ta oynanan maçta Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal ile tartıştı. Sarı-kırmızılı antrenör, daha sonra ise taraftarlarla tartıştı. Hasan Şaş, Türk Telekom’daki Başakşehir maçında da Arda Turan ile soyunma odası koridorlarında kapışmıştı.

Yayıncı kuruluşun kamerasıyla kavga etti
Sarı-kırmızılıların antrenörü, geçen sezon Türk Telekom’daki Konya maçında fenalaşmış, büyük heyecan yaşamıştı. Hasan Şaş, sadece rakiplerle değil, yayıncı kuruluşun kamerasıyla bile kavga etti! Süper Kupa finalinin oynandığı Konya’da yayıncı kuruluş kamerasına tepki gösterip küfür etmişti.

Trabzon’da taraftarla tartışan ve rakip tribünlere küfür eden Hasan Şaş, bunun ardından hakaret ve sportmenliğe aykırılıktan 3 maç soyunma odalarına giriş yasağı aldı. Ancak Tahkim Kurulu bunu iki maça indirdi.

Bilinçi olarak mı yapıyor?
Kasımpaşa maçında da yine Hasan Şaş şov vardı. Kemal Özdeş’in yardımcıları ile tartıştı, Özdeş de bu gerginliğin bilinçli olduğunu açıkladı.

Porto’daki Avrupa mücadelesinde Rodrigues’in kaçırdığı pozisyon sonrası kulübeyi yumruklayan Hasan Şaş, Türk Telekom’daki Erzurum ve Bursa maçlarında yine rakip takım kulübesiyle diyaloğa girdi. Samet Aybaba gibi Türk futbolunun köşe taşlarından biriyle bile tartışma yaşamaktan kaçınmadı.

Fenerbahçe derbisinde de Erwin Koeman ile sürekli didişen Hasan Şaş, daha sonra Terim’e şikayet edildi. Karşılaşma sonrasındaki kavgada da başrolde yine o vardı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 04 Kasım 2018 12:08 Bu ve bunun gibiler, örneğin F.T. Türk futbolunun baş belaları. Bunlar Türk futboluna damga vuran adamlar olduğu müddetçe kavganın, terörün eksik olması mümkün değil.

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