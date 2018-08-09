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Hande Kazanova'dan Balık burcu parçalı güneş tutulması yorumu

Hande Kazanova'dan Balık burcu parçalı güneş tutulması yorumu

Parçalı Güneş Tutulması Balık burcunu etkileyecek mi? Parçalı Güneş Tutulması'nın burçlar üzerinde etkisi merak konusu. Tutulma'da Balık burcu hangi etkiler altında olacak? İşte cevapla.tv uzmanı Astrolog Hande Kazanova'nın ayrıntılı yorumu...

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 12:00 - Güncelleme: 09-08-2018 12:00

Parçalı güneş tutulmasın'da hangi burçların başına neler gelecek? Parçalı güneş tutulması'nın Balık burcu üzerindeki etkilerini Astrolog Hande Kazanova cevapla.tv izleyicilerine anlattı.

İşinizle ilgili önemli konularda gelişmelere açık bir hafta içerisindesiniz. Salı günü Venüs’ün Terazi burcuna geçmesiyle beraber ortak parasal konulara yöneliceksiniz. Beklenmedik insanlardan beklenmedik yardımlar görecek ve eğer maddi durumunuzda birtakım borçlarınız varsa bunları düzeltmenin de bir şekilde yolunu bulacaksınız. Perşembe ve Cuma gününe mutlaka dikkat edin, arkadaşlarınızla olan bağlantılarınızda ve parasal konularınızda sıkıntı ve problemlere açık görünüyorsunuz. İşle ilgili konularda bol keseden atmayı seveceğiniz ve aşırı iyimser hareket edeceğiniz haftalardan bir tanesi. Parçalı güneş tutulmasını da  bu alanda yaşayacaksınız o yüzden daha gerçekçi olmak ve daha gerçekçi sözler vermek üzerine düşünmeniz gerekiyor. Cumartesi günü oluşacak tutulmayı iş, sağlık ve hizmet alanlarınızda yaşayacaksınız sevgili Balıklar. Önemli bir işe adım atmak durumunda kalabilirsiniz. Bu iş daha önceden konuşulmuş bir iş olabilir, daha önceden beraber iş yaptığınız insanlarla ilgili olabilir ya da işinizle ilgili bir yanlış anlaşılma sonucunda iş değiştirme kararı alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularda da önemli ve bir takım anlık kararlar devrede olacak. Sağlığınızı çok zorlamayın, kalp sisteminiz, damar hastalıkları, sırt bölgesi duruşlarıyla ilgili konu ve olaylar özellikle bu tutulma zamanı sizi biraz zorlayabilir sevgili Balıklar.

Kaynak: cevapla.tv

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