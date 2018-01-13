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Hakan Atilla davasıyla ilgili 3 kritik isme sorgu!

Hakan Atilla davasıyla ilgili 3 kritik isme sorgu!

FETÖ tutuklusu eski emniyet müdürü Yakup Saygılı ile 2 yardımcısı, Hakan Atilla davasına belge sızdırdıkları iddiasıyla ilgili sorgu için emniyete götürüldü.

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Eklenme Tarihi: 13-01-2018 16:05 - Güncelleme: 13-01-2018 16:05

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) dava ve soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı ile yardımcıları Kazım Aksoy ve Yasin Topçu, ABD'ye yasa dışı şekilde belge aktardıkları ve bunların Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada kullanıldığı iddiasına ilişkin ifadelerine başvurulmak üzere emniyete getirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Saygılı, Aksoy ve Topçu, dün akşam saatlerinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tutuklu bulundukları Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndan alındı.

ABD'YE YASA DIŞI BELGELER GÖTÜRMÜŞLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen Saygılı, Aksoy ve Topçu'nun, görevde bulundukları dönemde ABD'ye yasa dışı şekilde belge gönderdikleri ve bunların Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın yargılandığı davada kullanıldığı iddiasıyla ilgili ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 13 Ocak 2018 17:10 Zarraba sahtekar diyorsunuz da peki ondan rüsvet alanlar hangi tanima girer?

    CEVAP YAZ 1 8
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