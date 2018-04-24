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Gül aday olursa Akşener çekilecek mi? Akşener'den olay çıkış

Gül aday olursa Akşener çekilecek mi? Akşener'den olay çıkış

Ankara kulislerinde Abdullah Gül'ün aday olup olmayacağı konuşulurken İYİ Parti lideri Meral Akşener'den çok konuşulacak bir çıkış geldi. Akşener "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın'' açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 09:28 - Güncelleme: 24-04-2018 09:28

Bu sabah İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programda Meral Akşener, hem CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 vekil ve 24 Haziran seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

24 Haziran seçimlerine sayılı günler günler kaldı. Seçimin en çok konuşulan partisi İYİ Parti. CHP'nin hamlesiyle grup kuran ve seçime girmeye hak kazanan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, bu sabah katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

100 BİN İMZAYLA ADAY OLACAĞIM: Meral Akşener, partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söyledi.

ABDULLAH GÜL İÇİN ÇEKİLMEM

Kücükkaya, Akşener'in "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak” dediğini aktardı.

İşte İsmail Küçükkaya'nın o tweetleri...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Misafir 24 Nisan 2018 09:55 :) Çatı aday olmazsın da CHP nin 15 tuzluğunun sizin partide işi ne? bırak bu ucuz kabadayılıkları.. sen önce başkanlık seçiminde çöpe sonra meclis seçiminde iyice çöpe git de boyunun ölçüsünü al..

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