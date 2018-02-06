G.SKILL şimdi de dünyanın en hızlı 16GB bellek kitini duyurdu

Geçtiğimiz yıl alanında ardı ardına hız rekorları kıran Tayvanlı G.SKILL bu yıla da rekorla başladı. Firma bu kez 16GB DDR4 bellek kapasitesinde hız rekorunu kırdı.

Firmanın Trident Z serisine dahil olan yeni bellek kiti 2x8GB formatında ve 4700MHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Belleğin zamanlaması ise CL19-19-19-39 ve 1.45V seviyesinde çalışıyor.

Dünyanın en hızlı 2x8GB bellek kiti olmasının yanı sıra Trident Z RGB DDR4-4700 CL19 2x8GB modelinin bu kadar yüksek hızlara çıkabilen ilk RGB aydınlatmalı bellek kiti olması da ayrı bir dikkat çekici unsur.

Samsung DDR4 B-die entegre devreler kullanan bellek bu sayede hem yüksek bir performans hem de uzun kullanım ömrü sunuyor. Bu sayede hız aşırtma tutkunları için de önemli bir alternatif haline geliyor.

Trident Z RGB DDR4-4700 CL19 2x8GB bellek kitleri MSI Z370I GAMING PRO CARBON AC anakart ve Intel Core i7-8700K işlemci üzerinde test edilerek onaylanmış. Intel XMP 2.0 desteği sunan belleğin piyasaya çıkışı yaz aylarını bulacak.