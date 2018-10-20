Göztepe maçı öncesi Beşiktaş'a 3 isimden kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda yarın Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas organizasyonları ve taktik programın yer aldığı idman, tam sahada çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdi.

3 İSİM KADRODA YOK

Siyah-beyazlıların Göztepe maçı kamp kadrosunda, sakatlıkları bulunan Pepe, Adriano Correia ve Adem Ljajic'in yanı sıra cezalı Domagoj Vida yer almadı.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Loris Karius, Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Fatih Aksoy, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Gary Medel, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Ryan Babel, Vagner Love, Cyle Larin, Mustafa Pektemek.

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçı için bugün özel uçakla İzmir'e gidecek.

Bornova Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.