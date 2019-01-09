Görüş mesafesi sıfıra indi: Araçlar mahsur! Yollarda son durum...

Yoğun kar yağışı nedeniyle dün akşam pek çok bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı. Bayburt'ta Erzurum geçişini sağlayan Kop Dağı Geçidi'nde ulaşım sağlanamıyor. Erzincan-Gümüşhane kara yolunda da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanınca çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde Elazığ'a ulaşımı sağlayan karayolu kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı. Kar yağışı ve tipi yüzünden Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı. Siirt’te kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Sivas’ın Gürün ilçesinde okuldan çıkıp köylerine giderken tipi nedeniyle kendilerini taşıyan minibüsün içerisinde mahsur kalan öğrenciler, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Erzincan-Gümüşhane kara yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanınca çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Ardahan’da kar ve tipi yolları kapattı.

ERZİNCAN-GÜMÜŞHANE YOLU KAPANDI

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye ile Pöske Geçidi mevkisinde çok sayıda araç ilerlemekte güçlük çekti. Tipi nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler araçlarını yol kenarına park ederken bazı tır sürücüleri de akaryakıt istasyonlarında bekledi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle tamamen kapanan kara yolunda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Erzincan-Sivas kara yolunda ise çekici türü araçların geçişine izin verilmezken otomobil türü araçların ise kontrollü bir şekilde geçişlerine izin veriliyor.

BOLU'DA SON DURUM

Bolu Dağı’nda kar yağışı, etkisini artırırken, Bolu tarafından D-100 yolunun İstanbul yönü, TIR geçişlerine kapatıldı. Tedbirin, ağır tonajlı araçların yolda kalarak, geçişin kapanmasına neden olmasının önlenmesi için alındığı öğrenildi. Yolda diğer araçların, zincir ve kar lastiği takılması şartıyla geçişine izin veriliyor.

BİNGÖL-ELAZIĞ KARAYOLU KAPANDI

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Elazığ'a ulaşımı sağlayan karayolu kapandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla Bingöl-Elazığ karayolunda görüş mesafesi sıfıra düştü.

Ulaşıma kapanan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı.

Kızılay ve AFAD ekipleri bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalara başladı.

Yetkililer, mecbur kalınmadığı sürece vatandaşları özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

KOP DAĞI GEÇİDİ ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışı ve tipi yüzünden Bayburt-Erzurum kara yolunun Kop Dağı Geçidi ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından Kop Dağı Geçidi her iki yönlü ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışması yapamıyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri araçların geçişine izin vermiyor. Yolcu otobüsleri Bayburt şehir merkezinde bekletilirken yaklaşık 50 araç Aşağıkop köyündeki depolama alanında bekletiliyor. Erzurum yönünden gelen araçlar ise Aşkale ilçesindeki trafik kontrol noktasında depolanıyor.

Yetkililer, yol açma çalışmalarına başlanılamaması nedeniyle sürücüleri bölgeye gelmemeleri konusunda uyardı.

SİİRT’TE 60 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Siirt’te kar yağışı nedeniyle Şirvan, Eruh, Pervari, Baykan ve Tillo’da 60 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü ekipleri yol açma çalışmaları başlattı.

Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Gökbudak, Geçittepe, Keskin, Bent, Doğan, Yapraktepe ve Sarıyaprak, Gümüşören köy gurup yolları, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı, Maden köyü yolları, Eruh ilçesine Çetinkol, Cintepe, Demiremek, Dikboğaz, Dağdöşü, okçuları, Yanıkses, Bilgili, Kuşdalı, Görendoruk Baykan ilçesine bağlı Ardıçdalı, Dedebakır, Tütenocak, Yeşilçevre, Yarımca, Kasımlı, Gümüşören köy yolları ulaşıma kapandı. Ulaşımın sağlanması için İl Özel idare ekipleri yol açma çalışmaları başlattı. Köy yollarının açılması için 10 ayrı ekiple başlatılan çalışmalar devam ediyor.

ADIYAMAN'DA SÜRÜCÜLER ARAÇLARIYLA YOLDA MAHSUR KALDI

Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Besni-Gaziantep karayolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kar temizleme çalışmaları bitene kadar ulaşıma kapatıldı. Yolda kalan bazı araçları ise polis ekipleri itekleyerek ilerlemesini sağladı.

NURDAĞI'NDA KAR YAĞIŞI TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gaziantep'e gitmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçede öğle saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Nurdağı-Gaziantep yolu Akyokuş mevkii kar nedeniyle buz tuttu. Kar yağışına yolda yakalananlar ilerlemekte zorluk yaşadı. Sürücüler ve yolcular araçları iterek ilerlemeye çalıştı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, polis yolda güvenlik önlemi alarak sürücüleri uyardı.

ALACABEL'DE BUZLANMA SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisinde tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

3 gündür etkili olan kar yağışı bölgede ulaşımı olumsuz etkiledi. Akseki-Seydişehir karayolu 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde tipi nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düştü. Karayolları Alacabel ekibi ise yol kenarına yığılan karlardan dolayı yolda daralma olmasından yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yolda kalan sürücülere yardım etti. Yolda maddi hasarlı kazalarda meydana geldi.

TİPİ NEDENİYLE MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLER KURTARILDI

Sivas’ın Gürün ilçesinde okuldan çıkıp köylerine giderken tipi nedeniyle kendilerini taşıyan minibüsün içerisinde mahsur kalan öğrenciler, İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre taşımalı eğitim kapsamında Gürün’den aldığı öğrencileri Bağlıçay ve Ayvalı köylerine taşıyan minibüs, yarım metreye ulayan kar kalınlığı ve tipi nedeniyle Ayvalı köyü yolunda mahsur kaldı. Öğrencileri taşıyan minibüsle birlikte özel bir otomobil de mahsur kaldı. Servis şoförünün yardım çağrısı üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri iş makinesi ile araçların yanına giderek her iki aracı da saplandıkları yerden çıkartmayı başardı. Öğrencilerin ve özel otomobilde bulunan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAYSERİ YÖNÜNE GİDİŞ TRAFİĞE KAPANDI

Dün gece başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı Kahramanmaraş'ta hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı özellikle kuzey ilçeler ve şehrin yüksek kesimlerinde etkili olurken, ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile karayollarına bağlı ekiplerin yolları açmak için aralıksız kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kahramanmaraş-Kayseri yolunda TIR'ların kayması sonucu Kayseri yönüne gidiş trafiğe kapanırken, yolda kalan sürücüler TIR'ı iterek yolu açmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yolun Kahramanmaraş yönünde ve Elbistan-Göksun Karayolu'nda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

HEYELANLAR YAŞANDI

Kar ve yağmur nedeniyle Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinin Pınarbaşı Umutlu bölgesinde, Ekinözü ilçesinin Alişar bölgesinde, merkez Onikşubat ilçesinin de Hacınınoğlu bölgesinde toprak kayması ve heyelanlar yaşandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri toprakları temizlemek için çalışma başlattı.

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, KARAYOLU KISMEN ULAŞIMA KAPANDI

Adana'nın Kozan-Feke ilçeleri karayolunda çöken istinat duvarı ulaşımı aksattı.

Dağılcak mevkisinde yol kenarındaki istinat duvarı bölgede etkisini sürdüren yağış nedeniyle çöktü.

Moloz yığınları düşen karayolu kısmen trafiğe kapandı.

Jandarma ekiplerinin uyarıları doğrultusunda bölgede trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Yolun onarım çalışmasının ardından tekrar çift yönlü ulaşıma açılacağı öğrenildi.

KONYA’NIN TÜM ŞEHİRLERARASI YOLLARI TIR VE KAMYONLARA KAPATILDI

Konya’da aşırı soğuktan dolayı gece oluşacak buzlanma sebebiyle tüm şehirlerarası karayolları TIR, kamyon ve büyük araçların geçişine kapatıldı.

Konya’da yoğun kar yağışının ardından etkisini arttıran soğuk hava yollarda buzlanma ve tipiye neden oldu. Meteorolojiden alınan bilgilere göre, gece ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının -12 derecelere düşeceği tahmin edilirken, özellikle TIR, kamyon ve büyük araçlarla ilgili tedbir alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda Konya’yı Ankara, Aksaray, Afyonkarahisar, Karaman, Adana, Antalya, Isparta’ya bağlayan karayolları meydana gelebilecek muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla TIR, kamyon ve büyük araçlara kapatıldı. Bu doğrultuda polis ekipleri İstanbul Çevre Yolu ve Ankara Çevre Yolu başta olmak üzere Konya’nın tüm çevre yollarında uygulama yaparak büyük araçların karayollarına çıkışına izin vermiyor. Saat 19.00’da başlayan uygulama Çarşamba sabah saat 09.00’a kadar sürecek. Yol kenarında beklemeyen TIR sürücüleri ise şehir merkezindeki uygun alanlara yönlendirildi. Bazı TIR sürücüleri ise yolun açılacağı saate kadar yol kenarlarına araçlarını park etti.

TENDÜREK GEÇİDİ'NDE MAHSUR KALAN TIRLAR KURTARILDI

Ağrı ile Van arasındaki ulaşımı sağlayan 2 bin 644 rakımlı Tendürek Geçidi'nde tipi nedeniyle mahsur kalan 2 TIR ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Türkiye'nin en önemli transit geçiş güzergahlarından Tendürek Geçidi'nde tipi etkili oldu.

Bölgede gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından hızı saatte 20 kilometreye ulaşan rüzgar, akşam saatlerinde tipiye neden oldu.

Tipi özellikle geçidin en yüksek noktaları olan Somkaya ve Gülizar köyleri arasında kalan kısımda etkili oldu.

Söz konusu bölgede şiddetli rüzgarın dağlık alandan yola savurduğu kar nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar indi.

Tipi nedeniyle bölgede birçok sürücü ilerlemekte zorluk çekerken ağır tonajlı iki araç ise yolda kaldı.

2 bin 644 rakımda mahsur kalan TIR'lar, Karayolları 11. Bölge ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarının ardından kurtarıldı.

Karayolları 11. Bölge ekibinden Aytaç Durmaz, iki gündür bölgede karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Yolun açık olduğunu aktaran Durmaz, "Geçidin yüksek kısımlarında rüzgarın hızı saatte 20 kilometreye kadar çıktı. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ancak bölgede sürekli buzlanma riski de var. Tipinin devam ettiği bölgeden geçecek tüm sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları ve yanlarında çekme halatı bulundurmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ARDAHAN’DA KAR VE TİPİ YOLLARI KAPATTI

Ardahan’da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayolları ulaşıma kapandı.

Ardahan'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından akşam saatlerinde etkili olan fırtına hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışının beraberinde getirdiği fırtına, kent merkezinde ve Ardahan-Artvin karayolu üzerindeki Sahara Geçidi ile Ardahan- Posof karayolunun Ilgar Geçidi’nde etkili oldu. Bu nedeniyle Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat karayolları ulaşıma kapandı. Yetkililer, sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.