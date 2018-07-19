Görmez'den flaş FETÖ açıklaması: Gülen'e yardım etti

Diyanet İşleri Eski Başkanı Mehmet Görmez, FETÖ elebaşıyla hiçbir görüşmesinin olmadığını söyledi. Kutlu Doğum Haftası üzerinden Diyanet'in yıpratılmaya çalışıldığını belirten Görmez, FETÖ'nün darbeyle doğduğunu yine darbelerle büyüdüğünü kaydetti. Görmez, bir atama konusunda da FETÖ'nün kendisini tehdit ettiğini ifade etti.

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, katıldığı canlı yayın programında FETÖ ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Görmez Fetullah Gülen'e yardımı dokunan ismi de açıkladı. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Habertürk'te Didem Arslan'ın moderatörlüğünde gazeteciler Nihal Bengisu Karaca, Ferhat Ünlü ve Nedim Şener'in sorularını yanıtladı.

Mehmet Görmez, kendi üzerinden yaşanan tartışmalara ve spekülatif bilgileri ortadan kaldırmak için programa çıktığını 15 Temmuz gecesi yaşananları paylaşmayı millet adına vazife olarak gördüğünü söyledi. FETÖ lideri Fethullah Gülen ile hiçbir görüşmesi olmadığını belirten Görmez, karşı taraftan da böyle bir talebin gelmediğini; ancak görüştürmek isteyenlerin çıktığını ama kendisinin kabul etmediğini söyledi.

Mısır darbesine değinerek Sisi'nin çocukları ve torunlarının FETÖ'nün Mısır'daki Selahaddin Koleji'nde okuduklarını söyleyen Görmez, FETÖ'nün bu nedenle Sisi'yi yere göğe sığdıramadığını kaydetti. İşte Görmez'in açıklamalarından bazı satır başları:

"Mustafa Özcan telefonla beni aradı. 'Sabahleyin görüşmek istiyorum mümkün müdür' dedi. Buyrun gelin dedim. 'Büyüğümüz sizin yanlış bir atama yapacağınızı duymuş, lütfen onu yapmayın.' 'Ne ataması' dedim. 'Kemalettin Özdemir.' 'Bu nasıl oluyor siz beni dinliyor musunuz? Benim 6'da yaptığım görüşmeyi nasıl öğreniyor' dedim. 'Biz biliriz dedi. Çıkarken 'Böyle bir atama olursa cemaatimizi karşınızda görürsünüz' dedi.

GÜLEN'E YARDIM EDEN O İSİM

Kendisi (Fethullah Gülen) bir diyanet personeli olarak bu prestiji edinmeye çalışıyor. Edirne’de vaizlik sınavına giriyor. Notların üzerinde yapılan tahrifat görülüyor dosyasında. O isim Diyanet İşleri Başkan yardımcısı Yaşar Tunagür... 60 ihtilalinden 65 yılına kadar 7 başkan değişmiştir ama başkan yardımcısı değişmemiştir. Onun yardımıyla Edirne’den alınarak İzmir’e Kestane Pazarı’na götürülüyor.

DİN İSTİSMARI MASASI

Yıl 2011. Bir saat geçmeden özel kalem müdürümüz geldi. 'İstihbarattan acil görüşmek istiyorlar' dedi. Öğleden sonra geldi. Gelen kişi Ramazan Akyürek'in kadrosundan bir kişiydi. Önce kendisi randevu talebinde bulundu veya makamından aradılar. Orada net bir şey diyemem. 'Biz emniyet istihbaratta din istismarı masası kurduk. Biriktirdiğimiz bilgileri de 3 ayda bir Diyanet İşleri Başkanlığı'na arz edeceğiz' dedi. 'Neler var' dedim. Bu söylediğiniz kişisel özel hayat ile ilgili dedim. Üçüncüsünü söyledi bu da oraya girmiyor dedim. Dördüncü de 'Kemalettin Özdemir' deyince anladım. Din istismarı ayrı bir şey, insanların özel hayatını takip edip bilgi vermek ayrı bir şeydir. Bilgisayarını açıp bazı görüntüler izletmek istediğini söyledi. 'Derhal burayı terk edin' dedim. 'Ben bu bilgileri vermek istiyordum' dedi. Ben o zaman sordum 'Var mı sizde bir Adnan Oktar dosyası', 'Hayır' dedi. Var mı başka dosya dedim hayır dedi. Ben sayın Başbakanımız o zaman Sayın Erdoğan paylaştım. Bu hadiseden başka diyanete itibarsızlaşma operasyonu başladı.

KUTLU DOĞUM HAFTASI'NIN KALDIRILMASI

1989'da başladı. FETÖ ile hiçbir ilgisi olmadı başlarken ve sonrasında da. FETÖ diyanete alternatif Ankara'da büyük bir toplantı yaparak bir hafta başlatmak istedi. Ama başaramayınca diyanet bunu devam ettirdi. Kutlu Doğum Haftaları devam etti.

28 Şubat'a kadar bu çok güzel yerleşti. 28 Şubat'ta bunu Erbakan Hoca'ya karşı kullandılar. 27 Nisan bildirisinde sayın Başkanımız Arabistan'daydı, vekalet bendeydi. Akşam dinlediğimde içerisinde diyanet geçiyor. Diyanet ve kutlu doğum gerekçe gösterilerek bir bildiri yayınlandı. Ben de karşı bildiri kaleme aldım. Başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan beni telefonla aradı. Kutlu doğum ile ilgili sizde bilgi var mı dedi. Dosya hazırladım dedim. Hükümet itiraz etti. AK Parti kapatılma davası içerisinde bu dosya suçlar arasında sayıldı.

Ben Ağrı'daydım. Baktım ki bir gazete "Kutlu Doğum FETÖ projesidir" diye manşet atmıştı. Bu manşetin, bu fikrin, yayının kime ne zararı var kime faydası var. 30 yıl bu menhus adamın doğum gününü Allah Resulü'nün doğumu diye topluma kutlatan kurumun saygınlığı kalır mı bu toplumda.

"FETÖ'YÜ DARBELER DOĞURDU"

FETÖ 1960 darbesinden sonra doğmuştur. 1980 darbesinden sonra gelişmiştir. 28 Şubat darbesinden sonra devlete yerleşmiştir.

''CEMAATLERİN ALDIĞI BAĞIŞLAR ŞEFFAF OLMALI''

Öğretecekleri konu neyse onu bilmeliyiz. Aldığı bağışlar şeffaf olmalı.Ayrıca her cemaatin siyasi düşüncesi olabilir ancak siyasal düşüncesini ahiret tehdidiyle yapmamalı."