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Google'dan Bitcoin'e şok! Haziran ayından itibaren

Google'dan Bitcoin'e şok! Haziran ayından itibaren

İnternet arama motoru Google, haziran ayından itibaren kripto ve ICO'lar olarak adlandırılan paraların reklamlarını yasaklayacağını bildirdi.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 12:25 - Güncelleme: 14-03-2018 12:25

Google, kripto para reklamlarını yasaklıyor. Google'dan yapılan açıklamada, şirketin yeni politikası çerçevesinde "kripto para ve benzer içerikle" ilgili reklamlara yasak getirileceği belirtildi.  Açıklamada, ikili seçenekler dahil finansal ürünlerle ilgili reklamlarda da kısıtlamaya gidileceği kaydedildi. 

Google, geçen yıl internetten 3,2 milyondan fazla reklamı kaldırmıştı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook da ocak ayında benzer bir adım atmış, yeni ortaya çıkan dijital para sektörünü iki büyük internet reklam satıcısının kapsama alanı dışına çıkarmıştı. 

BİTCOİN'İN DEĞERİ DÜŞTÜ: Google'ın kararının ardından sanal para birimi Bitcoin'in değeri, yaklaşık yüzde 2 düştü. Rakip sanal para birimleri Ripple ve Ether de değer kaybına uğradı. 

SETA bu kez Bitcoin piyasasını masaya yatırdı

 

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