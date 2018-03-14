Google'dan Bitcoin'e şok! Haziran ayından itibaren

Google, kripto para reklamlarını yasaklıyor. Google'dan yapılan açıklamada, şirketin yeni politikası çerçevesinde "kripto para ve benzer içerikle" ilgili reklamlara yasak getirileceği belirtildi. Açıklamada, ikili seçenekler dahil finansal ürünlerle ilgili reklamlarda da kısıtlamaya gidileceği kaydedildi.

Google, geçen yıl internetten 3,2 milyondan fazla reklamı kaldırmıştı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook da ocak ayında benzer bir adım atmış, yeni ortaya çıkan dijital para sektörünü iki büyük internet reklam satıcısının kapsama alanı dışına çıkarmıştı.

BİTCOİN'İN DEĞERİ DÜŞTÜ: Google'ın kararının ardından sanal para birimi Bitcoin'in değeri, yaklaşık yüzde 2 düştü. Rakip sanal para birimleri Ripple ve Ether de değer kaybına uğradı.

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