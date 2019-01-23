Google Haritalar'a radar özelliğinden sonra bir bomba daha

Her geçen gün kendisini geliştirmeye ve yayınladığı güncellemelerle kullanıcıların beğenisini kazanmaya devam eden Google haritalar, şimdi de araçlarda yer alan navigasyon için varış zamanı özelliğini ekledi.



Geçtiğimiz günlerde nerelerde radar olduğunu gösteren yeni bir özelliğini kullanıma sunan Google, böylelikle uygulama sahiplerini radar olan bölgelerde uyaracaktı. Google Haritalar servisine henüz gelen yeni özellik ile birlikte gitmek istediğiniz konumu belirledikten ve varmanız gereken zamanı ayarladıktan sonra bulunduğunuz yerden saat kaçta çıkmanız gerektiğini trafik durumuna bağlı bir şekilde öğrenebileceksiniz

Google'ın getirdiği bu özellik ile birlikte artık yolculuk sürenizi tahmin etmek zorunda kalmayacaksınız. Tek yapmanız gereken bulunduğunuz yeri ve hedef konumuzu seçerek "yola çıkış ve varış saatini ayarlayın" kısmına tıklamak.

Trafik durumunu da gösterecek

Google Haritalar, bulunduğunuz bölgeden yola saat kaçta çıkmanız gerektiğini, mesafeye ve o anki trafik durumuna göre gösterecek.

Trafikteki radarlar artık Google Haritalar'da gösterilecek!