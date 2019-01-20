Google Asistan yeni tasarımıyla göz dolduruyor

CES 2019 kapsamında getirdiği yeniliklerde gündeme bomba gibi oturan Google Asistan, geçtiğimiz aylarda Türkleri de kazanarak Türkçe dil desteğini kullanıma sunmuştu.

Yeni tasarımında gözden kaçırılmayacak yeniliklerle kullanıcıları buluşturmayı hedefleyen Google, lens özelliğine daha kolay erişebilmeniz ve ulaşabilmeniz için mikrofonun yanına yerleştirmiş gözüküyor. Ayrıca klavye ile yazarak asistanla konuşmanız için de yine mikrofonun sağ tarafına bir klavye butonuna yer verilmiş.

Keşfet butonunun daha kolay erişebilmemiz için alt tarafa taşındığını görüyoruz. Google, tasarımda yaptığı ufak değişikliklerle Google Asistan’ın sahip olduğu tüm özellikleri bir araya toplamış ve kullanımını çok daha kolay hale getirmiş.