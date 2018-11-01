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Gökhan Töre'nin futbol hayatı tehlikede!

Gökhan Töre'nin futbol hayatı tehlikede!

Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gökhan Töre'nin sahalara ne zaman döneceği belli değil. Milli futbolcun aynı yerden 7 kez sakatlık yaşaması kaslarını zorlarken futbol hayatının tehlikede olduğu öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 09:52 - Güncelleme: 01-11-2018 09:52

Beşiktaş'ın çok şey beklediği yıldız oyuncusu Gökhan Töre'nin durumu hiç iç açıcı değil. Son oynanan Çaykur Rizespor maçına çok iyi başlayan ve tribünleri ateşlendiren yıldız oyuncu henüz 33. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmış ve doğruca hastanenin yolunu tutmuştu.

En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen 26 yaşındaki oyuncunun sol bacak kasında yırtık ve kanama olduğu bildirilmişti. Bu zamana kadar sadece dizinde 7 defa ciddi sakatlık yaşayan ve bir defa da ameliyat edilen Gökhan Töre'nin futbol hayatının bile tehlikede olduğu öğrenildi.

YOĞUN TEMPOYU KALDIRMIYOR
Sık sık yaşadığı sakatlıklardan dolayı diz kıkırdağının oldukça deformasyona uğraması sebebiyle yetenekli futbolcunun artık yoğun tempoyu kaldıramadığı ve bu durumun sürekli sakatlık yaşamaya devam etmesine yol açtığı bilgisine ulaşıldı.

7 DEFA SAKATLIK YAŞADI
Geçtiğimiz sezonun hazırlıkları sırasında antrenmanda sakatlanan ve sağ dizindeki kıkırdak hasarı sebebiyle ameliyat edilen millî futbolcu geçen sezonu da boş geçmek zorunda kalmıştı. Son derece kritik bir bölgeden 7 defa sakatlık yaşaması ve ameliyat olması sebebiyle yıldız oyuncunun bu durumu bacak kaslarının daha fazla zorlanmasına ve
beklenmeyen sakatlıklar yaşamasına yol açıyor.

NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL
Öte yandan West Ham United'da top koşturduğu dönemde de şimdi olduğu gibi uyluk bölgesinden sakatlık geçiren yıldız oyuncu 5 hafta forma giyememişti. Kulüpten yapılan açıklamada ise Töre'nin sahalardan ne kadar uzak kalacağı konusunda bir bilgi verilmiş değil.

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