Gökçek çok kızacak! Trump ile tweetleri arasındaki 6 fark ne?

Dünya ABD Başkanı Donald Trump'ın "Füzelerimiz geliyor, hazır ol Rusya" ve "Suriye'yi hemen de vurabiliriz hiç de vurmayabiliriz" twettlerini konuşurken Türkiye Melih Gökçek'in “La casa de papel” dizisinden "Yeni bir Gezi kalkışması hazırlığı" çıkardığı tweetlerini konuşuyor. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök de Trump ile Gökçek'in tweetlerini karşılaştırdı ve Gökçek'i yerin dibine soktu. Özkök, "La casa de papel palavrası atmak"la eleştirdiği Gökçek'e yeni bir dizideki 'derin oyunu' de ifşa etmesi çağrısı yaptı.

HER FARK GÖKÇEK'İ İĞNELEDİ... İşte Ertuğrul Özkök'e göre Melih Gökçek ile Trump'ın tweetleri arasındaki 6 fark...

- Trump’ın İngilizcesi bozuk, Gökçek’in de Türkçesi...

- HER İKİSİNİN tweet’leri de palavra, ama Melih Gökçek’inkiler daha renkli.

- HER İKİSİ DE bir şeyler anlatıyor, ama Trump daha basit anlatıyor.

- TRUMP’ın attığı tweet’i Amerikan Dışişleri ve Pentagon yalanlıyor, Melih Gökçek’inkini kimse ciddiye alıp yalanlamıyor.

- TRUMP’ın 50 milyon takipçisi var, o 45 kişi veya kurumu takip ediyor. Melih Gökçek’in 4.2 milyon takipçisi var, o 20 bin kişi ve kurumu takip ediyor.

- MELİH GÖKÇEK tweet’lerinin yüzde 99’unu kendisi yazıp attığını ilan ediyor. Trump’ın tweet’lerinin yüzde kaçını kendi yazdığı belli değil.

GÖKÇEK'E YENİ BİR DİZİ ÖNERDİ... "Gökçek muhteşem dönüşünü olağanüstü bir 'La casa de papel' palavrası ile yaptı..." diyen Ertuğrul Özkök, "Öyle bir komplo teorisi ki ne Fehmi Abi, ne Erol Mütercimler boy ölçüşebilirdi... Ama şimdi çok daha moda bir Netflix dizisi var. Ben dahil herkes onu konuşuyor... 'Wild Wild Country' dizisindeki Hintli guru Bhagwan, yani Osho... Sakıt Melih başkandan acilen bir Osho teorisi bekliyoruz... Haydi başkan..."