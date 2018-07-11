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Gentest Diyet Nedir?

Gentest Diyet Nedir?

Gentest Diet bilimsel anlamda kalıtımınızın eşsiz olmasına dayanmaktadır. Bu bağlamda kalıtımsal yapınız durumunda, kendinize özel olacak bir beslenme düzeni oluşturulmak için üretilmiş beslenme ve kalıtım analizlerinin birleşimine GentestDiet denir. Peki, ne işe yarıyor GentestDiet? Diyetisyen Ezel Kavadar anlattı.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 11:30 - Güncelleme: 11-07-2018 11:30

Herkesin saçlarının, gözlerinin renginin farklı olmasının genlerimizin birbirinden farklı olmasından kaynaklanır. Herkesin genleri parmak izi gibi kişiye özeldir. Beslenme alışkınlarımızda da bize en uygun yöntemi belirleyebilmek için genlere bakmanın önemini vurgulayan Diyetisyen Ezel Kavadar sizler için anlattı.

Bu son zamanlarda yapılabilen güzel bir analiz yöntemidir. Ülkemizde de yavaş yavaş yaygınlaşacaktır. Önümüzdeki on yıl içerisinde artık tüm hastalıklardan korunmak, daha hastalık oluşmadan önlem alabilmek ve hangi hastalıklara karşı genetik yatkınlığımız olduğunu öğrenebilmek için bu yöntemi kullanıyor olacağız. Beslenmemiz için de bu yöntem geçerlidir. Bu zamana kadar pek çok diyet yöntemi denemişsinizdir, başarılı olduğunuz veya olmadığınız olmuştur. Deneme yanılma yöntemiyle kendimize uygun diyet yöntemini bulmak yerine beslenmemizle alakalı olan genlere bakılıp, analiz edilip hangi tarz beslenmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Yani Gentest Diet sayesinde nokta atış yapmış oluyoruz. Gentest Diet’i bu eğitimi almış bir diyetisyenin sizi yönlendirmesiyle yaptırabilirsiniz.

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