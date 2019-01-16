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Gelinim Mutfakta'da bugün ne oldu? İşte kazanan isim ve gün sonuncusu

Gelinim Mutfakta'da bugün ne oldu? İşte kazanan isim ve gün sonuncusu

Gelinim Mutfakta'da bugün yani 16 Ocak Çarşamba günü ekrana gelen bölümde Yağnur 15 puanla günü birincilikle kapatırken Sina ise gün sonuncusu oldu.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 15:11 - Güncelleme: 16-01-2019 15:11

Kanal D'nin fenomen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da 44. haftanın üçüncü günü tamamlandı. 16 Ocak Çarşamba günü izleyiciyle buluşan bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları yemekleri kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Gelinim mutfakta 16 Ocak Gün Birincisi: Haftanın üçüncü gününde Yağnur 15 puanla günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken, Ezgi 14, Simge 12, Sina ise 9 puan toplayabildi. Yarışmacıların toplam puanları şöyle;

  1. Sina: 40
  2. Yağnur: 38
  3. Ezgi: 38
  4. Simge: 32

Gelinim Mutfakta sonuçları işte çeyrek altının sahibi gelin

Gelinim Mutfakta Simge Kimdir? 14 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya Simge Ayna dahil edildi. Aslen Kocaeli’li olan Simge, İstanbul Kartal'da yaşıyor. Vejetaryen olduğunu belirten yarışmacı, 3 yıllık evli ve 2 kaşında bir kızı var. 

Gelinim Mutfakta Songül Kaynana Kimdir? Simge'nin kaynanası Songül Hanım ise aslen Iğdırlı. Songül kyanana gelini gibi Kartal'da ikamet ediyor. 

Gelinim Mutfakta 43. Hafta Sonuçları: 11 Ocak Cuma günü ekrana gelen 42. haftanın final bölümünde açıklanan sonuçlara göre; 75 puanla Rümeysa haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna taktı. Fakat 56 puan alan Ezgin'nin elenmesi gerekirken birinci olan Rümeysa, hastası olduğunu ve sınavları olduğunu belirterek çekilme kararı aldı. 

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