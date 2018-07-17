Gelinim Mutfakta Ezgi Yıldırım kimdir kaynanası Reyhan hanımdan dikkat çeken sözler

Her hafta cuma günü bir yarışmacının elendiği Gelinim Mutfakta'ya her pazartesi yeni yarışmacılar katılıyor. Peki Gelinim Mutfaktaya 19. hafta dahil olan Ezgi Yıldırım ile kaynanası Reyhan Yıldırım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Gelinim Mutfakta Ezgi Yıldırım kimdir? Tunceli'de dünyaya gelen Ezgi Yıldırım, Elazığ'da yaşamaktadır. 4 yıldır evli olan Yıldırım’ın 16 aylık bir bebeği vardır.

Gelinim Mutfakta Reyhan Yıldırım kimdir? Aslen Tuncelili olan Reyhan hanım ise Erzincan'da yaşamaktadır. Otoriter tavırlarıyla dikkat çeken Reyhan Hanım, haftanın ilk gününde sarfettiği 'Hatice gibi bir gelinim olsaydı onu hemen boşatırdım' sözüyle dikkat çekti.

Geçen Hafta kim kazandı kim elendi? 18. haftada yarışmanın sunucusu Fatih Ürek'in açıkladığı puan sıralamasıyla birlikte 5 bileziğin sahibi 74 puanla Elif olmuştu. Haftanın en düşük puanı alan Şebnem ise yarışmaya veda etmişti.

Gelinim Mutfakta Elif Akçam kimdir yarışmadan neden çekilmişti