Gelinim Mutfakta 17 Ekim Çarşamba gün birincisi kim işte çeyrek altının sahibi

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da 31. haftanın üçüncü günü tamamlandı. 17 Ekim Çarşamba günü ekrana gelen bölümde birbirinden maharetli dört gelin, yaptıkları Kuru Meyveli Dilim Çörekleri kaynanalarının beğenisine sundular. Kaynanaların yemekleri puanlamasının ardından da çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Çeyrek Altını Kim Kazandı? Haftanın üçüncü gününde 15 puan toplayan Başak, günü birincilikle tamamlayıp çeyrek altını kazanırken Ezgi 12, Özüm 9, Emel ise 5 puan toplayabildi.

Yarışmacıların toplam puanları şu şekilde;

Başak: 39 Özüm: 35 Emel: 30 Ezgi: 30

Gelinim Mutfakta 16 Ekim Salı gün birincisi kim işte çeyrek altının sahibi

Gelinim Mutfakta Özüm Kimdir? 15 Ekim Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya yeni gelen yarışmacı Özüm Sakarya oldu. Özüm kendisini tanıtırken İzmir doğumlu olduğunu ve 10 günlük evli olduğunu söyledi.

Gelinim Mutfakta Ayten Kimdir? Özüm'ün kaynanası Ayten hanım ise Siirt kökenli olduğunu ve İzmir'de ikamet ettiğini dile getirdi.