Gelinim Mutfaka Özüm Sakarya kimdir kaynanası Ayten hanım nereli

Her hafta cuma günü bir yarışmacının elendiği Gelinim Mutfakta'ya her pazartesi yeni yarışmacılar katılıyor. Peki Gelinim Mutfakta'da 31. hafta Yasemin'in yerine dahil olan Özüm ile kaynanası Ayten hanım kimdir? Gelin hep beraber yeni yarışmacıları tanıyalım:

Gelinim Mutfakta Özüm Kimdir? 15 Ekim Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde Gelinim Mutfakta'ya yeni gelen yarışmacı Özüm Sakarya oldu. Özüm kendisini tanıtırken İzmir doğumlu olduğunu ve 10 günlük evli olduğunu söyledi.

Gelinim Mutfakta Ayten Kimdir? Özüm'ün kaynanası Ayten hanım ise Siirt kökenli olduğunu ve İzmir'de ikamet ettiğini dile getirdi.

Gelinim Mutfakta 30. Hafta Sonuçları: Haftanın final gününde açıklanan sonuçlara göre açıklanan sonuçlara göre 57 puanla Ezgi haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna takarken 53 puan toplayan Yasemin ise yarışmaya veda eden isim oldu.