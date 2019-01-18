Galatasaray'ın yeni transferi Florya'da!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya'yla yeniden anlaştı. Sarı kırmızılı takıma geri dönen Semmih Kaya Florya'ya geldi.

Galatasaray, Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından 3. transferini de yaptı. Sarı-kırmızılılar, Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladı. Sağlık kontrolünden geçen 27 yaşındaki stoperin, Ankaragücü maçının kadrosunda yer alması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Semih Kaya, altyapısından yetiştiği Galatasaray'da 202 resmi maçta forma giymiş ve 2017 yılında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çekya Ligi ekiplerinden Sparta Prag'a transfer olmuştu.