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Galatasaray'da Bursaspor maçı öncesi büyük şok!

Galatasaray'da Bursaspor maçı öncesi büyük şok!

Galatasaray'dan Bursaspor maçı öncesi sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada Onyekuru'nun Bursaspor maçında forma giymeyeceği duyuruldu.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 17:05 - Güncelleme: 18-10-2018 17:05

Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Bursaspor'u konuk edecek Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sakat futbolcuların durumuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray Kulübü, Henry Onyekuru’nun milli takımdan sakat döndüğünü ve bir süre sahalardan uzak kalacağını belirtti.

İşte Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şöyle;

"Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda 19 Ekim 2018 Cuma günü gerçekleşecek Galatasaray – Bursaspor karşılaşması öncesi mevcut ve milli takımlardan dönen futbolcularımızla ilgili güncel durum ve sağlık raporu aşağıda sunulmuştur.

Milli takım arasında ülkeleri adına sahaya çıkan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli maça 48 saat, Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo ise maça 36 saat kala ülkemize dönebilmiştir.

BELHANDA'NIN SAĞLIK DURUMU
Younes Belhanda’nın milli takımda yaşadığı sol kasığındaki zorlanma ile Garry Rodrigues’in sağ kasık adalesindeki ağrıya ilişkin tedavileri devam etmektedir.

ONYEKURU BİR SÜRE YOK
Henry Onyekuru’nun milli maçta hissettiği ağrı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sakatlığına ilişkin tedavi süreci başlamış olup bir süre sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.

DONK'UN DURUMU
Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi hematom (kanama) nedeniyle özel bir programa tabi tutulan Ryan Donk’un saha adaptasyon çalışması devam etmektedir.

Tüm oyuncularımızın antrenmana ve maça çıkabilme değerlendirmesi bugün sağlık heyetimiz tarafından yapılacaktır"

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