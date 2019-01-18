Galatasaray yeni golcüsü Carvalho'ya kavuşuyor

Sezon başında Gomis'i satan Eren Derdiyok'la da yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray yeni forveti için geri sayımda. Sarı kırmızılılar uzun süredir gündeminde olan Alan Carvalho ve kulübü Guangzhou Evergrande ile son pürüzleri halletti. Brezilyalı forvet önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Galatasaray'la sözleşme imzalayacak.

Alan'ın Göztepe maçında kadroda yer alması bekleniyor.



5 SEZON SONRA ÇİN'E GİTTİ

Kariyerine ülkesinin takımlarından Fluminense'de başlayan Alan, Salzburg'da geçirdiği 5 sezonun ardından Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye transfer oldu.

22 MAÇTA 18 GOL

29 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 22 maçta 18 gol attı.