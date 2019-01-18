Galatasaray transferde mutlu sona ulaştı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Çekya ekibi Sparta Prag’a transfer olan Semih Kaya Galatasaray'a döndü. Sarı-kırmızılı takımın, 27 yaşındaki savunma oyuncusunu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladığı, yönetimin ise resmi açıklamayı ilerleyen saatlerde yapacağı belirtildi.

İstanbul'da bulunan Semih Kaya'nın, sağlık kontrolünün ardından takıma katılacağı öğrenildi. Kiralama bedeli ödenmeyecek olan oyuncuya, yarım sezon için 700.000 Euro garanti ücret ödenecek.