Galatasaray Semih Kaya’yı resmen açıkladı!

Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladığını KAP'a bildiren Galatasaray, ödeyeceği ücreti de açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp Sparta Prag’dan sezon sonuna kadar kiralanan Semih Kaya için 3 milyon 760 bin TL ödeyecek.
Galatasaray’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.
Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir.
Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."
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