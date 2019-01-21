Galatasaray Semih Kaya’yı resmen açıkladı!

Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar kiraladığını KAP'a bildiren Galatasaray, ödeyeceği ücreti de açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp Sparta Prag’dan sezon sonuna kadar kiralanan Semih Kaya için 3 milyon 760 bin TL ödeyecek.

Galatasaray’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Semih Kaya ve kulübü AC Sparta Praha Fotbal A.S. ile oyuncunun geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer ücreti ödenmeyecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 3.760.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."