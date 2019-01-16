Galatasaray KAP'a bildirdi! Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı

Galatasaray Sportif A.Ş., 27 yaşındaki Tarık Çamdal ile yollarını ayırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. 2014 yılında Eskişehirspor’dan 4 milyon 750 bin avro karşılığında Galatasaray'a transfer edilen Tarık Çamdal, sarı kırmızılılar için adeta hayal kırıklığına dönüşmüştü.

Büyük ümitlerle takıma katılan ancak zaman içinde “İstenmeyen adam” hâline dönüşen Tarık Çamdal ile sonunda yollar ayrıldı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcu Tarık Çamdal'ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.” ifadelerine yer verildi.