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Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından 16 isim PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından 16 isim PFDK'ya sevk edildi

Olaylı Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'ya sevk edilen isimler belli oldu. Fatih Terim başta olmak üzere 12 kişi Galatasaray'dan, 4 kişi de Fenerbahçe'den...

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 16:02 - Güncelleme: 06-11-2018 16:29

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylar sonrasında PFDK'ya sevk edilen isimler belli oldu. Galatasaray'dan PFDK'ya gönderilen futbolcular, Ndiaye, Donk, Rodrigues, Mariano olurken, Fenerbahçe'den de Soldado ve Jailson için karar çıktı. İşte PFDK'ya sevk kararları ve gerekçeleri:

Galatasaray kulubü de "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması", kulübün resmi sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

GALATASARAY'dan sevk edilenler:
-GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in Kulübün resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

-FATİH TERİM'in müsabakadaki "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi ve "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle 38. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

PFDK kararı sonrası Fatih Terim'den bomba paylaşım

-HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Galatasaray'lı futbolculardan
PAPA ALIOUNE NDIAYE, RYAN HENK DONK, GARRY MENDES RODRIGUES VE MARIANO FERREIRA FILHO'nun "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/2. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

-ABDURRAHİM ALBAYRAK'ın 'talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

-GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi UĞUR YILDIZ, HANDE SÜMERTAŞ, ERAY SÖZEN ve FAHRİ YILMAZ'ın müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

FENERBAHÇE'DEN SEVK EDİLENLER
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

- ROBERTO SOLDADO RILLO ve JAILSON MARQUES SIQUEIRA'nın maçtaki "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi BÜLENT ATAŞ ve ALİ BOZAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu Müsabakaları Statüsü'nün 5/9. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • misafir 06 Kasım 2018 17:12 Bence Fatih Terim i ömür boyunca men edeceksin. Onun kuruntusu bile cezayı gerektiren bir haldir.

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