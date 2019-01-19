Galatasaray - Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'e verilen ara sonra erdi, ikinci yarı Akhisarspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla start alırken zirveyi yakından ilgilendiren bir mücadele de İstanbul'da oynanıyor. Zirve yarışındaki Galatasaray, Ankaragücü'nü konuk ediyor.

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ

STAT: Türk Telekom Stadyumu

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS 1

HAKEM: Alper Ulusoy

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Badou Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Henry Onyekuru, Sinan Gümüş

YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Selçuk, Donk, Ömer, Emre Taşdemir, Yunus, Gökay, Celil, Muğdat

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim (Cezalı)

ANKARAGÜCÜ: Altay, Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan

EN FARKLI GALİBİYET GALATASARAY'DAN

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.