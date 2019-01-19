Galatasaray - Ankaragücü maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'e verilen ara sonra erdi, ikinci yarı Akhisarspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla start alırken zirveyi yakından ilgilendiren bir mücadele de İstanbul'da oynanıyor. Zirve yarışındaki Galatasaray, Ankaragücü'nü konuk ediyor.
GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ
STAT: Türk Telekom Stadyumu
SAAT: 19:00
YAYIN: beIN SPORTS 1
HAKEM: Alper Ulusoy
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Marcao, Linnes, Fernando, Badou Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Henry Onyekuru, Sinan Gümüş
YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Selçuk, Donk, Ömer, Emre Taşdemir, Yunus, Gökay, Celil, Muğdat
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim (Cezalı)
ANKARAGÜCÜ: Altay, Kenan, Alihan, Heurtaux, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Moulin, İlhan, Kubilay
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Kaplan
EN FARKLI GALİBİYET GALATASARAY'DAN
Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.
MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.
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