Fuat Uğur'dan Muharrem İnce'ye her satırı olay yanıt

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'un geçtiğimiz cumartesi günü “Muharrem İnce gerçekten kaçırıldı” başlıklı yazısı İnce'yi çılgına çevirdi. Seçim sonuçlarını Swiss Otel'den takip eden İnce'nin kendi ekibi tarafından evine kapatıldığını yazan Uğur'a, üç gün sonra İnce'den çok ağır bir yanıt geldi.

İNCE "ALÇAKSIN NAMUSSUZSUN" DEMİŞTİ

İnce, twitter hesabından “Fuat Uğur denen gazeteci bozuntusu seçim gecesi ile ilgili yazdıklarını ispatlamazsan alçaksın, namussuzsun, şerefsizsin! Senin gibi alçaklar köşelerinden böyle yalanlarla havladıkça mücadele azmim artacaktır” diye yazdı.

Fuat Uğur bugün "Muharrem İnce, eğer şeref ve namusun varsa…" başlıklı köşesinde yanıt verdi. İddiasının arkasında duran Uğur, "Kaynaklarım gayet sağlam. Tabii ki ben orada değildim. Ama aldığım bilgiler ve duyumlarım istikametinde olan biteni yazdım." diyerek haberini savundu. İnce'nin ağır sözlerine dikkat çeken yazar, yazısında şu ifadeleri kullandı:



"BU HAKARETLERİ YAPANA ÜLKE TESLİM EDİLİR M?"

"Seçimi kazansa ülkeyi teslim edeceğimiz biri yani. Tehlikenin farkında mısınız? Bu Tweet öfke kontrol problemi olan birine işaret ediyor. Bu Tweet tahammülsüz ve ağzı bozuk bir adamın profilini çiziyor. Bu Tweet faşizan bir zihniyeti barındırıyor. Gerçek Muharrem dımdızlak ortaya çıktı."

"SEVİYESİZLİKTE LEVEL ATLIYORSUN"

"Niye gecenin geri kalan kısmı kapkaranlık?" diye soran Uğur, "Tutmuşsun benden “İspatlamazsan namussuz, şerefsiz ve alçaksın” diyor bir de “havlama” gibi kelimeler kullanarak seviyesizlikte level atlıyorsun." diyerek tepki gösterdi. "Politikacı bozuntusu" dediği İnce'ye yüklenen yazar, yazısını böyle tamamladı:



"NAMUS VE ŞEREFTEN BAHSEDEN ADAMA BAKIN"

"Şeref, namusmuş. Söyle bakalım, sen ne zaman tanıştın bu kavramlarla?

Senden, çocuğu için yardım istemeye gelen CHP’li kadını taciz ederken mi? Hakkında tacizden fezleke hazırlanan ve FETÖ’cü savcı sayesinde paçayı sıyıran sen mi şeref ve namustan bahsediyorsun?

Çocuklu dul bir kadını taciz etmek hangi alçakların işidir söyler misin bana? Sen mi benim şeref ve namusuma laf edeceksin. Orada dur. Sınıfta çakarsın.

Yanlışlarım olabilir ama meslek yaşamım boyunca utanacağım hiçbir şey yapmadım. Ya sen? 40 günde tek ayak üzerinde 40 yalan söyledin. Utanmadın mı da kalkıp benim şerefime, namusuma laf edip alçak diyorsun. Her söylediğinin aksini söyledin seçim boyunca.



O AMERİKALIYI NE VAKİT AÇIKLAYACAKSIN?

En önemlisi de şu:

FETÖ iblisini geri getirmek için belgelerin eksik olduğu zırvasını sana telefonda söyleyen Amerikalı kim?

Seçim sonrası açıklayacağını bildirmiştin.

İşte seçim sonrası. Aradan iki hafta geçti, ne duruyorsun?

Sende bir gram şeref, haysiyet ve namus varsa söyle, o isim kim?

Aslında bir şey söyleyeyim mi?

Senin için harcanan zamana bile yazık.

İçindeki bir nebze lider olma vasfını da yalanlarınla, küfürlerinle, insanları aşağılamalarınla yok eden, sıradan bir görevliye ağza alınmayacak sözlerle küfredebilen zavallı, IQ fakiri, çocuk düşmanı bir adamsın. Kenarın fizikçisi, quantumun son deliğisin."

Fuat Uğur'un yazısının tamamı