  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Flickr'ı ücretsiz olarak kullananlar dikkat! Bu değişiklikle birlikte...

Flickr'ı ücretsiz olarak kullananlar dikkat! Bu değişiklikle birlikte...

FLICKR'ın satılmasıyla birlikte fotoğraf hizmeti üzerinde bazı değişiklikler yapacak. Bu değişiklikler Pro üyelerini sevindirecek ancak ücretsiz kullanıcıları çok üzülecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-11-2018 04:24 - Güncelleme: 04-11-2018 04:24

Flickr'ın yeni sahipleri, fotoğraf paylaşım sitesini "fotoğrafçı ve fotoğrafseverler için bağlantı kurma, keşfetme ve gelişme yeri" olarak tanımlıyor. Firma bununla da kalmıyor ve "bu yeni bağımsız topluluğun fotoğrafın geleceğini şekillendirebileceğini" düşünüyor. Yine tahmin edeceğiniz üzere bu iddialı hedefler, bedavaya gelmiyor; Flickr Pro için ayda 5,99 dolar veya yılda 49,99 dolar ödemeniz gerekiyor.

chip.com.tr'nin haberine göre yeni işlevler Flickr Pro için sunulduğundan, ücretsiz üyeler bir kenara terk edilmiş oluyor. Flickr Pro üyeleri artık tam çözünürlüklü, sınırsız depolamanın, reklamsız gezintinin, öncelikli desteğin ve çeşitli indirimlerin tadını çıkarabiliyorlar. 5K çözünürlük seçeneği ve 10 dakikalık videolar ise 2019'da gelecek.

Buna karşın ücretsiz kullanıcılar, artık sadece 1.000 fotoğraf depolayabilecek. Yani ücretsiz planda olanlar, 1TB'lık depolamadan çok sert bir düşüş yaşayacaklar. Bu, yeni hesap açan tüm kullanıcılar için hemen geçerli olacağı gibi, mevcut kullanıcıları da etkileyecek. 1.000'in üzerinde fotoğrafınız varsa ve Flickr'i ücretsiz olarak kullanıyorsanız, 8 Ocak 2019'a kadar içeriklerinizi 1.000'e düşürmeniz gerekiyor. 5 Şubat 2019'da ise Flickr, bu işi kendi yapacak ve fotoğraflarınızı en eskiden başlayarak silmeye başlayacak.

 
Ücretsiz hizmetlerde ürünün "biz" olduğunu düşündüğümüzde Flickr'in bu hamlesi daha anlaşılır hale gelebilir. Flickr'i bırakmak isteyenler için Amazon Photos ve Google Photos gibi güçlü alternatifler de var.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Flickr'ı ücretsiz olarak kullananlar dikkat! Bu değişiklikle birlikte... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro