Flickr'ı ücretsiz olarak kullananlar dikkat! Bu değişiklikle birlikte...

Flickr'ın yeni sahipleri, fotoğraf paylaşım sitesini "fotoğrafçı ve fotoğrafseverler için bağlantı kurma, keşfetme ve gelişme yeri" olarak tanımlıyor. Firma bununla da kalmıyor ve "bu yeni bağımsız topluluğun fotoğrafın geleceğini şekillendirebileceğini" düşünüyor. Yine tahmin edeceğiniz üzere bu iddialı hedefler, bedavaya gelmiyor; Flickr Pro için ayda 5,99 dolar veya yılda 49,99 dolar ödemeniz gerekiyor.

chip.com.tr'nin haberine göre yeni işlevler Flickr Pro için sunulduğundan, ücretsiz üyeler bir kenara terk edilmiş oluyor. Flickr Pro üyeleri artık tam çözünürlüklü, sınırsız depolamanın, reklamsız gezintinin, öncelikli desteğin ve çeşitli indirimlerin tadını çıkarabiliyorlar. 5K çözünürlük seçeneği ve 10 dakikalık videolar ise 2019'da gelecek.

Buna karşın ücretsiz kullanıcılar, artık sadece 1.000 fotoğraf depolayabilecek. Yani ücretsiz planda olanlar, 1TB'lık depolamadan çok sert bir düşüş yaşayacaklar. Bu, yeni hesap açan tüm kullanıcılar için hemen geçerli olacağı gibi, mevcut kullanıcıları da etkileyecek. 1.000'in üzerinde fotoğrafınız varsa ve Flickr'i ücretsiz olarak kullanıyorsanız, 8 Ocak 2019'a kadar içeriklerinizi 1.000'e düşürmeniz gerekiyor. 5 Şubat 2019'da ise Flickr, bu işi kendi yapacak ve fotoğraflarınızı en eskiden başlayarak silmeye başlayacak.



Ücretsiz hizmetlerde ürünün "biz" olduğunu düşündüğümüzde Flickr'in bu hamlesi daha anlaşılır hale gelebilir. Flickr'i bırakmak isteyenler için Amazon Photos ve Google Photos gibi güçlü alternatifler de var.