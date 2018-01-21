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Flaş gelişme... Afrin'e kara harekatı başladı

Flaş gelişme... Afrin'e kara harekatı başladı

Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin bölgesine sabah saatlerinde ÖSO, saat 11.05 itibariyle de TSK kara harekatına başladı. Bolu ve Kayseri'den giden komandolar iki bölgeden sınırı geçerek Afrin'e girdi... Mehmetçik 5 km içerde... 17 tuzaklı mayın imha edildi...

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Eklenme Tarihi: 21-01-2018 09:00 - Güncelleme: 21-01-2018 12:51

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), örgüte yönelik geniş kapsamlı operasyon başlattı. Sabah saatlerinde iki ayrı noktadan Afrin'e geçen komandolar Afrin içlerine doğru 3.5 kilometre ilerledi. 

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) destek veren ÖSO birlikleri, Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı.

ÖZEL KUVVETLER VE KOMANDOLAR SINIRI GEÇTİ: Kara operasyonun ilk adımı için Bolu ve Kayseri'den gelen Özel Kuvvetler ve komandolar iki noktadan sınırı geçti. Başbakan Binali Yıldırım komandoların 11:05'te Gülbaba mevkiiden sınırı geçtiğini duyurdu. Komandolar Afrin'e doğru 5 km. ilerledi. İlerleme sırasında ciddi bir çatışma yaşanmadı. 

İşte sınırı geçen komandolardan ilk görüntüler...İşte sınırı geçen komandolardan ilk görüntüler...İşte sınırı geçen komandolardan ilk görüntüler...İşte sınırı geçen komandolardan ilk görüntüler...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

17 TUZAKLI MAYIN İMHA EDİLDİ: 3.5 kilometre ilerleme sağlandığı belirtilen harekatta 17 tuzaklı mayın bölgesinin de temizlendiği belirtildi.

GECE BOYU ATEŞ ALTINA ALINDILAR: Öte yandan, Hatay'daki sınır birliklerinden Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine yönelik gece boyu çok sayıda obüs ve top atışı yapıldı. Bölgedeki patlama sesleri, sınır mahallelerinden de duyuldu.

Başbakan Yıldırım'dan flaş Afrin açıklaması... İlginç detaylar...

 DÜN SAAT 17:00'DE BAŞLAMIŞTI: TSK, dün saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu. 

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı. 

Afrin, Esed rejiminin Temmuz 2012'de çatışmaksızın PYD/PKK’ya devretmesiyle, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu. Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor. Suriye topraklarının dörtte biri, Türkiye-Suriye sınırının da yüzde 65'i örgütün işgali altında bulunuyor.

TSK'dan flaş Zeytin Dalı Harekatı açıklaması

Flaş gelişme... Afrin'e kara harekatı başladı

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 21 Ocak 2018 12:35 Bu PKK yandaşları nin kafatasçı ,demokrasi, insan hakları demegojilerine hastayim,ABD nin uzaklığıni yapan ,insan kaçakçılığı yapan,zehir taciri eli silahlı bir örgütü değilde sanki UNESCO yu destekliyor mübarek bu arada sizin kahrolsun ABD emperyalizmi laflariniza ne oldu ?

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