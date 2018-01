Fİ Çİ 7. bölüm yeni fragmanı yayınlandı mı?

Puhu TV'nin sevilen dizilerinden Fİ Çİ 7. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin son bölümünde süpriz biçimde Duru ve Deniz yakınlaşmaya başlar. Tüm bu olanlardan habersiz olan Can Manay ise yeniden kıskançlık krizine girmiştir.

Çİ'nin 6. bölümünde Can Manay, Deniz ve Duru'nun yüzleşmesini isterken yaşananlar hiç onun da istediği gibi olmayacaktır. Duru, çok istediği Afife rolü için Ece'ye büyük bir oyun oynar; ancak yaşanan bir trafik kazası büyük vicdan azabı yaşamasına neden olur. Ece, internete düşen videosu nedeniyle müzikalden ayrılır; ancak çıkışta trafik kazası geçirerek ağır yaralanır.

Deniz ise yaşanan olayları anlamaya çalışmaktadır. Deniz'in aklı hala Duru'dadır. Son yaşananlar Deniz'in Duru ile yakınlaşmasına neden olur. Can Manay ise eski sevgilisini öldürmüş arkasında delil bırakmamak için yine elindeki kasetleri kullanmıştır.

Can Manay eski kimliğiyle bir kez daha yüzleşir. Duru'nun Deniz ile yakınlaşmasından korkan Can Manay, müzikalin yapıldığı binaya kamera yerleştirir. Soyunma odasındaki kamera ise Duru ve Deniz'in yakınlaşmasını görüntülemektedir. Can Manay ise o anda ajansa gelen Eti nedeniyle izleyemez. Duru ve Deniz, Can Manay'a yakalanmasa da tüm olup bitenleri Bilgi görmüştür.