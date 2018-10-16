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FETÖ'den tutuklu kaleci Ömer Çatkıç'a tahliye

FETÖ'den tutuklu kaleci Ömer Çatkıç'a tahliye

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Ömer Çatkıç'ın tahliyesine hükmedildi.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 16:29 - Güncelleme: 16-10-2018 16:29

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ömer Çatkıç ve Zafer Biryol ile tutuksuz sanıklar Uğur Boral, Bekir İrtegün, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül hazır bulundu.

Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi. Mahkeme, eski futbolcu Zafer Biryol'un ise tutukluluk halinin devamına hükmetti.

BEKİR: BİRDEN İLETİŞİMİ KESEMEDİM
Sanıklardan Bekir İrtegün savunmasında, "Bu örgütle ilgili sıkıntı olmadığı süreçte, iyi insanlar olarak bildiğimden zaman zaman sohbetlerine katıldım. 17-25 Aralık'tan sonra ister istemez uzaklaşmaya başladım. Ama birden iletişimimi kesemedim. Uzaklaştım" dedi.

BEKİR: KENDİMİ HİÇBİR ZAMAN BU YAPIYA AİT HİSSETMEDİM
2009'da Ali isimli şahısla tanıştığını, bu şahısla 3-4 sene boyunca zaman zaman sohbetlere katıldığını, bu kişinin kendisine bir programdan söz etmesi üzerine ByLock programını indirdiğini Google Play aracılığıyla indirdiğini ifade eden İrtegün, "Aklıma hiç kötü bir şey gelmedi. Normal bir uygulama sandım. Takımımla yurt dışına giderken pasaportuma el konulunca konudan haberdar oldum. O dönem bu yapı, devlet tarafından örgüt olarak kabul edilmemişti. Kendimi hiçbir zaman bu yapıya ait hissetmedim. O zamanlar bu yapıyla ilgili böyle sıkıntılar yoktu. İyi niyetli insanlar diyerek iletişim kurmuştum" şeklinde konuştu. Hep devlet okullarında okuduğunu, ailesinin bunlarla ilgisi olmadığını da belirten İrtegün hakimin sorusu üzerine, "Katıldığım sohbetlerde Emre Belözoğlu, Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül ve Uğur Boral'ı gördüm" dedi.

Hakimin, "örgüte yakın futbolcuların transferlerinde kolaylık tanınıp tanınmadığı" şeklindeki sorusuna, "Bilmiyorum. Milli takımda oynamış birisiyim. Kullanılan bir taraf var ise o taraf biziz" diye cevap verdi.

ÖMER ÇATKIÇ: BU OLAY YÜZÜNDEN 22 KİLO KAYBETTİM
Daha sonra söz verilen tutuklu sanık Ömer Çatkıç ise savunmasında, "20 yıl boyunca profesyonel futbol oynadım. Devlet üstün hizmet madalyasına layık görülmüşüm. Vatanımı milletimi seven biriyim. Şimdi örgüt üyeliğiyle yargılanıyorum. Bu olay yüzünden 22 kilo kaybettim. Asla terör örgütü üyesi değilim. Dini açıdan bir şeyler öğrenmek amacıyla takım arkadaşlarımın çağrısıyla bazı sohbetlerde bulundum" dedi.

ÖMER ÇATKIÇ: BYLOCK'U ZAFER BİRYOL'UN EVİNDE İNDİRDİM"
14 aydır tutuklu olduğunu eşi ve çocuklarından uzak olduğunu söyleyen Çatkıç, "17-25 Aralık'tan sonra Bank Asya'dan paramı çektim. ByLock programını Zafer Biryol'un evinde yemekte olduğumuz bir sıra indirdim. Bu programı sohbet sırasında evde bulunan kişilerin söylemesiyle apple store'dan indirdim. Programı indirdiğim sırada sanırım yemek falan geldi sonra konu değişti. Program üzerine konuşmadık. Bu programı daha sonra sildim. Hiç kullanmadım. 14 aydır 3 küçük çocuğumdan ve eşimden uzağım. Masumum ve mağdurum. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum" diyerek tahliyesini istedi. Duruşma sanık ifadeleriyle devam ediyor.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 16 Ekim 2018 16:46 FETÖ'nün siyasi ayağı saklamak için oyun oynuyorlar!.. Bir İçeri Bir Dışarı.....

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