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FETÖ sanığı albayın oğlundan şok mesaj!

FETÖ sanığı albayın oğlundan şok mesaj!

Bursa’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesi gözaltına alınan ilk isim olan ve tutuklu yargılanan Bursa İl Jandarma eski Komutanı Kıdemli Albay Yurdakul Akkuş’un oğlu üniversite öğrencisi M.M.A.’nın (18) aynı gece WhatsApp üzerinden arkadaşlarına 'Beyler, kazandık kazandık' diye mesaj yazdığı ortaya çıktı. İncelenen bir FETÖ şüphelisinin cep telefonundan çıkan yazışmalar, sanık Akkuş’un dosyasına eklendi.

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 16:01 - Güncelleme: 27-02-2018 16:01

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen S.B.Ö.'nün el konulan cep telefonunun imaj bilgileri üzerinde yapılan incelemede, başka bir numaradan gönderilen WhatsApp yazışmasına ait ekran görüntüsüne ulaşıldı.

Darbe girişimi gecesi saat 02.15'te gönderilen ekran görüntüsünde, 'sözde Bursa sıkıyönetim komutanı' olan, çantasında 'sıkıyönetim atama listeleri' ve 'yeni yapılanma' dokümanı ele geçirilen Yurdakul Akkuş'un oğlu M.M.A.'nın da bulunduğu WhatsApp grubundaki yazışmalarda, darbe gecesi yaşanan gelişmelerin konuşulduğu belirlendi.

3'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
M.M.A.'nın, WhatsApp üzerinden 12/TMF adlı sohbet grubunda, 15 Temmuz 23.38'de, 'Beyler, kazandık, kazandık' mesajını yazdığı, sohbetin bu sözler üzerine geliştiği belirtildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu tarafından gönderilen ve Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 sanıkla birlikte haklarında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istenen eski Bursa İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yurdakul Akkuş’un dava dosyasına delil olarak eklenen yazışmalar şöyle:

''KAZANDIK BEYLER KAZANDIK''
"M.M.A.: Beyler, kazandık kazandık. Ö.G.: Altı gündür haber yokmuş diyorlar. Kullanıcısı bilinmeyen: N'oldu sadece hükümet düştü değil mi? M.M.A.: Hayır, daha hükümeti teslim almadılar, babam Ankara'da şu an, rütbe alacak. (23.41) Kullanıcısı bilinmeyen: Ne rütbesi? M.M.A.: Generallik."

Mahkemeye gönderilen yazıda, "Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce tespit edilen yazışmalarla ilgili, soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca M.M.A.'nın tespiti yönünde müzekkere yazıldığı, cevabi yazıda ise konuyla ilgili yapılan araştırmada bu şahsın babasının Bursa Jandarma Komutanlığı'nda kıdemli albay iken KHK ile ihraç edilen ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında adli işlem gören şüpheli Yurdakul Akkuş olduğuna dair tespitlerde bulunulduğu" kaydedildi.

Bu arada yaptığı yazışma nedeniyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında inceleme başlatılan Yurdakul Akkuş'un oğlu M.M.A.'nın, gelecek duruşmada tanık olarak dinlenmesi bekleniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 27 Şubat 2018 18:02 Ewet beyler cehennemin dibini kazandınız inşallah.

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